Torrelavega celebrará la Feria del Libro del 29 de abril al 3 de mayo con 50 autores y 20 casetas

Presentación de la Feria del Libro de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá del 29 de abril al 3 de mayo la IX Feria del Libro 'Libreando', una de las citas culturales más consolidadas de la ciudad, que volverá a celebrarse en la Avenida de España con una amplia programación de actividades en torno al libro y la lectura en la que participarán medio centenar de autores y tendrán lugar 20 presentaciones de volúmenes.

La feria se ha presentado este miércoles en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Esther Vélez, y el coordinador de la misma, Carlos Alcorta, quienes han destacado el crecimiento y la consolidación de este evento, que contará con 20 casetas, una carpa central de actividades y la participación de librerías de toda la región.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 29, a las 12.00 horas, que iniciará cinco días de actividad en torno al libro y la lectura. El horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, excepto el domingo, que se desarrollará solo en horario de mañana.

Vélez ha destacado la consolidación de esta cita dentro de la programación cultural de la ciudad, subrayando que se trata de una feria que "sigue creciendo y manteniendo su apuesta por combinar librerías locales con otras de la región, favoreciendo el intercambio y la proyección cultural".

Por su parte, Alcorta ha incidido en la evolución de la actividad, señalando que "la feria se va consolidando y cada año aumenta tanto el número de visitantes como el interés por participar", lo que se refleja en la demanda de nuevas casetas y en la incorporación de libreros.

AMPLIA PROGRAMACIÓN Y CERCA DE 50 AUTORES

La IX edición de 'Libreando' contará con una intensa programación cultural, con más de veinte presentaciones de libros y la participación de cerca de 50 autores entre firmas y encuentros con lectores.

Entre los autores participantes destacan nombres como Regino Mateo, Santi Mazarrasa, Conchi Revuelta, Marcos Pereda, Esteban Ruiz, Antonio Esquivias, Sara Brassó, Natalia García, Eduardo Villanueva, Miguel Ángel Delgado, Javier Pérez Barricarte, Héctor Peña Manterola, Sonsoles Fernández o Zaida Hernández-Úrculo, junto a escritores de proyección nacional como Ana Merino, Juan Gómez Bárcena, Greta Alonso o Luis Mario.

En el ámbito de la poesía participarán autores como Montse Barrero, Víctor Tardío y Marcos Ricardo Barnatán.

Alcorta ha destacado que uno de los objetivos de la feria es "combinar autores locales y regionales con otros de ámbito nacional, favoreciendo que la literatura que se hace aquí tenga también proyección fuera de Cantabria".

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación incluirá también actividades dirigidas al público infantil, con cuentacuentos los jueves, viernes y sábado a las 17.30 horas, con el objetivo de fomentar la lectura desde edades tempranas.

Además, se rendirá homenaje a los poetas José María Valverde, José Manuel Caballero Bonald y Agustín García Calvo, con motivo del centenario de su nacimiento, mediante la instalación de poemas en diferentes espacios de la feria.

Como cierre, el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas actuará la Banda Municipal de Torrelavega, y posteriormente, a las 12.45, tendrá lugar una lectura de poemas a cargo de cinco autores asturianos, dentro de la línea de colaboración con comunidades vecinas iniciada el pasado año.

'Libreando' forma parte de la Red Nacional de Ferias del Libro, lo que refuerza su posicionamiento dentro del circuito cultural estatal.