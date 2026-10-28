Torrelavega celebrará Halloween con la experiencia inmersiva 'La Noche de las Sombras'

Rueda de prensa para presentar 'La Noche de las Sombras'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Multiusos Sergio García acogerá este sábado, 31 de octubre, 'La Noche de las Sombras', una nueva propuesta para celebrar Halloween que ofrecerá al público una experiencia inmersiva en un universo de fantasía, con actores, pruebas, actividades, un mercado de artistas y música en directo con DJ.

El concejal de Juventud, Nacho González, ha presentado la iniciativa este miércoles en rueda de prensa, junto a Sara Martínez, de Etérea Producciones, empresa torrelaveguense organizadora del evento, y Cristian Hidalgo, colaborador de la actividad.

'La Noche de las Sombras' se desarrollará entre las 18.30 y las 2.00 horas y está dirigida a mayores de 18 años. La propuesta busca ofrecer una alternativa de ocio diferente, en la que los asistentes no serán únicamente espectadores, sino que podrán participar activamente en una historia creada especialmente para la ocasión.

Según ha explicado Martínez, se trata de un formato que lleva años desarrollándose en distintas capitales europeas y que también ha llegado a ciudades como Madrid y Barcelona.

Ahora, Etérea Producciones quiere acercar este tipo de experiencias a Torrelavega, una ciudad en la que, ha señalado, existe interés por el ocio alternativo y las propuestas vinculadas a la fantasía y el rol en vivo.

Martínez ha destacado que el objetivo es que los participantes puedan convertirse en parte del mundo que han creado para este evento.

Para ello, deberán superar diferentes pruebas que les permitirán acceder a distintas facciones dentro de la historia, interactuar con los personajes y presenciar las escenas interpretadas por los actores.

La programación incluirá también un market con diferentes artistas, actividades y espacios ambientados en el universo de fantasía diseñado para la ocasión. Y la experiencia concluirá con una fiesta con DJ y música.

Las personas interesadas en participar pueden consultar más información sobre el evento y la adquisición de entradas a través del perfil de Instagram @lanochedelassombras_.