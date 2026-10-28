Torrelavega celebrará del 2 de noviembre al 28 de diciembre el VII Ciclo de Cine Musical que proyectará ocho películas

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cine musical volverá a tener una cita los lunes en Torrelavega con la celebración del VII Ciclo de Cine Musical Ciudad de Torrelavega, que se desarrollará del 2 de noviembre al 28 de diciembre y ofrecerá ocho películas gratuitas en la Casa de Cultura.

La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Diamantes Musicales, con la colaboración del Ayuntamiento, la Consejería de Cultura, la Filmoteca y Cultura Cantabria.

Las proyecciones tendrán lugar todos los lunes de noviembre y diciembre, a las 20.00 horas, con la excepción del 7 de diciembre, debido al puente festivo.

Con esta propuesta, la Asociación Cultural Diamantes Musicales da continuidad a su iniciativa de ofrecer cine gratuito los lunes en Torrelavega, acercando a la ciudadanía una selección de películas musicales.

Además, todas las sesiones contarán con una presentación previa a cargo de periodistas, músicos, personalidades de reconocido prestigio del ámbito cultural y miembros de la Asociación Cultural Diamantes Musicales.

El ciclo comenzará el 2 de noviembre con la proyección de 'The Buddy Holly Story'. Durante el mismo mes se podrán ver, el día 9, 'Grease'; el 16, 'Sing Street'; el 23, 'Bangladesh' y el 30, 'Cantando bajo la lluvia'.

Y en diciembre se ofrecerán, el día 14 'The Wanderers'; el 21, 'Crossroads' y el 28 'The Blue Note Records'.