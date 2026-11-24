La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, con el cartel de los actos del 25N - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega conmemora este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres bajo el lema 'No nos silenciarán'. La Plaza Mayor acogerá la lectura de un manifiesto a cargo del Consejo de la Mujer a las 12.00 horas en un acto abierto a toda la ciudadanía y que ha organizado el Consistorio en colaboración con el Consejo.

Por la tarde, el Ayuntamiento ha dispuesto un servicio gratuito de autobuses con el objetivo de facilitar la asistencia a la manifestación convocada en Santander a las 19.00 horas.

Según ha informado la concejala de Igualdad en una nota de prensa, los autobuses saldrán a las 18.15 horas desde Espacio Mujeres Torrelavega, situado en la Avenida de la Constitución, 14, en El Zapatón. El regreso se realizará una vez finalizada la manifestación.

Las plazas son limitadas y es obligatorio realizar una reserva previa. Las personas interesadas pueden obtener información y reservar su plaza a través de Espacio Mujeres Torrelavega, en el teléfono 942 803 208, el correo electrónico igualdad@aytotorrelavega.es o el perfil @espaciomujerestorrelavega.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil de la ciudad, "especialmente al tejido asociativo, colectivos y entidades del municipio", así como a la ciudadanía en general, para que acuda tanto en la lectura del manifiesto como ala manifestación de la tarde en Santander.

Portilla ha destacado la importancia de hacer del 25N "una expresión colectiva de rechazo a todas las formas de violencia machista, de recuerdo a las víctimas, de apoyo a las supervivientes y de defensa del derecho de todas las mujeres a vivir con libertad y sin miedo".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de que "este compromiso trascienda la conmemoración de esta fecha y se traduzca en una implicación permanente del conjunto de la sociedad".