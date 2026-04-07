Torrelavega contará con intérprete en lengua de signos en todas las inauguraciones culturales

Archivo - Interpretación en lengua de signos. - JOSE LUIS FERNANDEZ/AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega contará a partir de ahora con un servicio de interpretación en lengua de signos en todas las inauguraciones culturales, incluidas las que se celebren en las salas expositivas, el Centro Nacional de Fotografía 'José Manuel Rotella' y la Sala Mauro Muriedas.

La Concejalía de Cultura ha puesto en marcha esta nueva medida, destinada a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura.

Su responsable, Esther Vélez, ha indicado que esta iniciativa responde al compromiso del Consistorio con la accesibilidad universal y la inclusión, facilitando que las personas con diversidad funcional auditiva puedan participar plenamente en la vida cultural del municipio.

Ha señalado que el servicio se ha venido incorporando en algunas inauguraciones recientes, como en las últimas ediciones de 'Only Women' y 'Femenino Plural', y se consolida ahora como una medida estable.

"La cultura debe ser un espacio abierto para todas las personas, sin barreras. Con esta medida damos un paso más hacia una sociedad más justa e inclusiva", ha destacado.