Torrelavega continúa la entrega gratuita de tarjetas para el uso del contenedor marrón

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha recordado que este viernes, 29 de mayo, será el último día en el que podrá solicitarse en el punto habilitado de la Plaza de Abastos la tarjeta gratuita de Aguas Torrelavega necesaria para utilizar los contenedores marrones de recogida de residuos orgánicos.

Pérez Noriega ha explicado que el sistema de apertura de estos contenedores funciona mediante identificación, pudiendo utilizarse tanto la Tarjeta Ciudadana como la tarjeta específica de Aguas Torrelavega, ambas totalmente gratuitas.

Hasta el viernes, las personas interesadas podrán realizar este trámite en la planta baja de la Plaza de Abastos, en horario de 09.00 a 14.00 horas, presentando la hoja de solicitud junto con un recibo del agua. Una vez realizada la petición, se contactará telefónicamente para indicar cuándo y cómo recoger la tarjeta.

El concejal ha señalado además que, a partir del 1 de junio y hasta el 31 de julio, la tarjeta podrá seguir solicitándose en las oficinas de Aguas Torrelavega, situadas en la calle La Viña número 4, también en horario de mañana, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.

Además, ha indicado, la Tarjeta Ciudadana, que también permite la apertura de los contenedores, puede tramitarse en el Centro Municipal de Formación de Barreda.

Pérez Noriega ha animado a la ciudadanía a utilizar el contenedor marrón y a seguir avanzando en la correcta separación de residuos orgánicos, destacando que "pequeños gestos cotidianos como reciclar correctamente contribuyen de manera directa a mejorar la sostenibilidad, reducir residuos y avanzar hacia una ciudad más limpia y comprometida con el medio ambiente".

Por último, ha recordado que toda la información relacionada con el uso del contenedor marrón y el reciclaje de residuos orgánicos está disponible en la web www.residuostorrelavega.com