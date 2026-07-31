Torrelavega convoca el primer Concurso de Decoración de Escaparates de La Patrona

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TORRELAVEGA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega incorpora este año a las Fiestas de La Virgen Grande el primer Concurso de Decoración de Escaparates 'Fiestas de la Patrona', nueva acción dirigida a fomentar la participación del comercio local en las fiestas, dinamizar la actividad comercial y contribuir al embellecimiento de la ciudad, al tiempo que se pone en valor "la calidad, variedad y profesionalidad de los establecimientos de Torrelavega".

El alcalde, Javier López Estrada; la concejala de Comercio, Cristina García Viñas; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Augusto Carrasco, y el director general de Comercio del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, han dado a conocer esta nueva iniciativa, cuyo plazo de inscripción comienza hoy, 31 de julio, y permanecerá abierto hasta el 7 de agosto.

El regidor ha explicado que con esta nueva propuesta se quiere "fomentar la participación del comercio local en las fiestas patronales, dinamizar la actividad comercial y contribuir al embellecimiento de la ciudad" a través de la decoración de los escaparates.

López Estrada ha destacado que La Patrona es uno de los momentos del año en los que miles de personas salen a las calles y visitan Torrelavega, y supone una oportunidad para mostrar la calidad y variedad de la oferta comercial, reconocer el trabajo de los comerciantes y empresarios, y hacerles partícipes del ambiente festivo que vive la ciudad durante estos días.

Por su parte, García Viñas ha destacado que esta primera edición pretende premiar el esfuerzo, la creatividad y la implicación de los comerciantes, favoreciendo que los establecimientos tengan también un papel protagonista durante La Patrona.

La concejala ha señalado que la iniciativa se integra en la estrategia de dinamización comercial que se desarrolla durante todo el año mediante diferentes campañas dirigidas a incentivar las compras, atraer público y generar actividad en las calles.

Entre estas acciones se encuentra, coincidiendo con las fiestas, el reparto de 9.000 invitaciones para el concierto gratuito de Duncan Dhu vinculadas a las compras en el comercio local.

El presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que el concurso nace con un objetivo "muy claro" de "implicar el comercio en una de las semanas más importantes del año para Torrelavega" y contribuir a que las calles luzcan "más vivas, atractivas y acogedoras".

Carrasco ha destacado, además, la capacidad de los propios establecimientos para contribuir al ambiente de las fiestas porque "un escaparate bien decorado no solo embellece la ciudad, también transmite ilusión, invita a entrar, genera ambiente". Por ello, ha realizado un llamamiento a todo el comercio local para participar, recordando que cada escaparate representa "una oportunidad para mostrar el talento, la profesionalidad y el enorme valor que aporta nuestro tejido comercial".

Por su parte, el director general de Comercio del Gobierno de Cantabria ha destacado la oportunidad que supone hacer coincidir esta nueva iniciativa con La Patrona y la capacidad de las fiestas para generar actividad en el comercio local. En este sentido, ha afirmado que el concurso "va a servir para dinamizar la ciudad, va a servir para dinamizar el comercio".

Ruiz ha puesto también en valor el trabajo conjunto de las entidades implicadas, "de la mano de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Torrelavega, las asociaciones de comerciantes y con el apoyo del Gobierno de Cantabria", y ha defendido que "comprar en el comercio de Torrelavega durante estas fiestas es una de las mejores opciones que podemos hacer".

INSCRIPCIONES HASTA EL 7 DE AGOSTO

El concurso está abierto a todos los establecimientos comerciales ubicados en el municipio de Torrelavega. La participación es gratuita y cada establecimiento podrá presentar un único escaparate.

Las inscripciones pueden formalizarse a través del correo electrónico inscripciones@camaratorrelavega.es, en la web de la Cámara de Comercio, por teléfono en el 942 890 162 o presencialmente en la sede de la Cámara, en calle Ruiz Tagle, 6.

La temática de los escaparates deberá estar relacionada con las Fiestas de La Patrona, aunque cada comercio tendrá libertad para realizar su propia interpretación artística.

El montaje de la decoración se realizará del 8 al 12 de agosto y los escaparates deberán permanecer completamente decorados, visibles y en perfectas condiciones del 13 al 23 de agosto, coincidiendo con las fiestas.

El jurado estará formado por representantes del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, asociaciones de comerciantes y personas vinculadas al comercio, el diseño, la decoración o las artes, y visitará personalmente los establecimientos participantes.

Se valorarán la originalidad y creatividad, la calidad artística de la decoración, su relación con La Patrona, el impacto visual, la iluminación y presentación y la integración de los productos del establecimiento en el escaparate.

El concurso repartirá 900 euros en vales de compra: un primer premio de 200 euros al mejor escaparate, un segundo de 150 euros y un premio de 550 euros a la mejor calle. Los vales deberán canjearse en los comercios adheridos a la campaña dentro del plazo que determine la organización. El fallo del jurado tendrá lugar el 25 de agosto.

La iniciativa cuenta con la participación del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Comercio, junto a la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes, dentro de las actuaciones destinadas a reforzar y dinamizar el comercio local.