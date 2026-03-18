Torrelavega culmina el mural de la sede del Patronato de Educación y la Banda de Música

Torrelavega culmina el mural del Patronato de Educación y de la Banda de Música - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha concluido la ejecución del mural de la sede del Patronato Municipal de Educación y de la Escuela de Música, ubicada en el barrio de El Zapatón, así como el pintado de sus instalaciones, aulas y oficinas.

Se trata de una intervención del programa municipal 'Regeneración artística de edificios municipales y otros espacios urbanos', que mejora la estética y la funcionalidad de los espacios mientras inserta laboralmente a personas desempleadas, financiado por el Fondo Social Europeo y el Consistorio.

En una nota de prensa, el concejal de Obras y Servicios Generales, José Luis Urraca, ha destacado que esta actuación ha dotado de una nueva imagen al edificio, reforzando su carácter educativo y cultural, al tiempo que contribuye "a la dignificación del entorno urbano y a la mejora visual del barrio de El Zapatón".

Además, ha subrayado que estos proyectos ponen en valor la creatividad y el talento de las personas participantes en el programa, "demostrando que la regeneración urbana puede ir de la mano de la promoción social y laboral".

Esta actuación se suma a otras del programa, como el mural del Centro Cívico de Sierrapando, en el que se representó el horizonte del Monte Dobra, o la pintura y rehabilitación de aulas y dependencias en centros educativos, como Escudero Espronceda, Pancho Cossío, José Luis Hidalgo, Menéndez Pelayo, Matilde de La Torre, José María de Pereda, Menéndez Pidal, Cervantes o Manuel Liaño.

Durante seis meses, en el marco de 'Regeneración artística de edificios municipales y otros espacios urbanos', un equipo integrado por ocho personas desarrolla diferentes actuaciones en múltiples edificios y espacios públicos de la ciudad, contribuyendo de manera directa a su mantenimiento, modernización y puesta en valor.