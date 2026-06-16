Torrelavega culmina la tramitación para abrir el primer centro de día especializado en Alzheimer de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha culminado los trámites administrativos para la próxima apertura del Centro de Día de Isla Verde, que se convertirá en el primer recurso especializado en la atención a personas con Alzheimer en el municipio.

El concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha informado este martes en la Comisión Informativa de Obras Públicas y Servicios Generales de la firma, este lunes 15, del convenio de cesión con la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFA) Cantabria que permitirá la puesta en marcha de este servicio "en las próximas semanas".

El nuevo recurso, gestionado por AFA, contará con 18 plazas y ofrecerá atención sociosanitaria especializada, así como apoyo y acompañamiento a las familias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios y favorecer su autonomía personal.

"El centro de día de Isla Verde supone un paso decisivo para Torrelavega, porque nos permite dar una respuesta especializada y digna a las personas que padecen Alzheimer y a sus familias", ha señalado Urraca en un comunicado.

En este sentido, el concejal ha subrayado que con este centro solo se amplía la red de recursos asistenciales de la ciudad, sino que se da respuesta "a una necesidad creciente derivada del envejecimiento de la población y del aumento de enfermedades neurodegenerativas".

Asimismo, ha destacado el carácter estratégico de esta infraestructura. "Estamos ante un servicio que marcará un antes y un después en la atención al Alzheimer en Torrelavega, situando a la ciudad como referente en el ámbito sociosanitario", ha valorado.

Previamente a la firma, el Ayuntamiento ha realizado obras de acondicionamiento del edificio para adaptarlo a las prescripciones técnicas que exige el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).