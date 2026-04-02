Torrelavega decreta tres días de luto oficial por la muerte de su exalcalde López Marcano

Javier López Marcano en su etapa como alcalde de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Francisco Javier López Marcano, alcalde de la ciudad en la legislatura 1999-2003 y, actualmente vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria. Durante este periodo, de lunes a miércoles, las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los actos oficiales.

Durante su etapa como alcalde --cargo que actualmente ejerce su hijo, Javier López Estrada-- se construyó el Teatro Municipal Concha Espina, el campo del Malecón, se finalizó el Bulevar Ronda, se creó Museo al Aire Libre en el Bulevar Ronda, instauró la recogida diaria de basura de los domicilios, o eliminó el guardia de Cuatro Caminos, entre otros logros, ha destacado el Consistorio en un comunicado, en el que ha recordado que también fue fundador de la Cofradía del Hojaldre.

Previamente a su llegada a la Alcaldía, López Marcano fue concejal de Seguridad Ciudadana y dirigió la Concejalía de Juventud y Deporte.

En el ámbito regional, fue consejero del Gobierno de Cantabria en tres etapas, entre 1995 y 1999 como responsable de Cultura y Deporte, entre 2003 y 2011 como titular también de Turismo y entre 2021 y 2023 como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.

Además, desempeñó el cargo de director general de Deporte del Gobierno de Cantabria, vicepresidente de la Federación de Municipios de Cantabria y presidente del Consorcio Feria de Muestras. También fue vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria, cargo que desempeñaba en la actualidad.