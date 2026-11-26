El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas mayores de 65 años de Torrelavega que carezcan de vivienda o residan en una que no reúna las condiciones adecuadas de accesibilidad o habitabilidad podrán optar a uno de los 14 apartamentos municipales de una y dos habitaciones ubicados en el edificio del Centro de Acogida 'Hogar del Transeúnte', en la calle Pablo Garnica.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio, han presentado este jueves la ordenanza que regulará el acceso, la adjudicación y el funcionamiento de estas viviendas, dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Bienestar Social y que será aprobada inicialmente en el Pleno del próximo lunes, 30 de noviembre.

Durante la presentación, López Estrada ha explicado que la decisión de destinar estos apartamentos a las personas mayores responde a la necesidad de ofrecer soluciones al problema del acceso a la vivienda, "que afecta a todos los grupos de edad, pero que adquiere especial relevancia entre las personas de edad avanzada, en un momento de la vida en el que todos podemos ser más vulnerables y que, por tanto, necesitamos más esfuerzo colectivo de los servicios públicos".

En este sentido, el alcalde ha detallado que los 14 apartamentos construidos gracias a los fondos europeos, a través del programa EDUSI, estarán destinados principalmente a mayores de 65 años, empadronados en Torrelavega desde hace al menos tres años, con unos ingresos que no superen el 130% del Salario Mínimo Interprofesional y que carezcan de vivienda o dispongan de una que no reúna las condiciones necesarias para vivir en ella.

López Estrada ha destacado tanto las características de los apartamentos, "perfectamente adaptados a la normativa de accesibilidad", como las condiciones económicas en las que se adjudicarán, ya que los beneficiarios abonarán un canon mensual equivalente al 25% de sus ingresos netos. Así, una persona con unos ingresos mensuales de 800 euros pagará 200 por residir en una de estas viviendas.

El alcalde ha subrayado que esta fórmula constituye una novedad en la gestión de las viviendas municipales, al establecer una aportación económica directamente vinculada a los recursos de cada adjudicatario, independientemente del precio del inmueble en el mercado.

Para López Estrada, esta iniciativa refleja "las prioridades" del equipo de Gobierno en materia de vivienda y atención social, que piensa "en las personas más vulnerables, en los problemas más importantes para los torrelaveguenses y pone una solución".

Por su parte, Rubio ha explicado que la elección de los destinatarios de estos apartamentos es fruto del trabajo realizado desde los Servicios Sociales municipales, donde se han detectado numerosos casos de vecinos que, "después de toda una vida trabajando", viven en condiciones precarias, algunos de ellos en pensiones o incluso en buhardillas adaptadas como viviendas.

Ante esta realidad, ha señalado el concejal, el Ayuntamiento pretende ofrecer una alternativa habitacional estable a personas que conservan la autonomía necesaria para llevar una vida independiente y que todavía no precisan los cuidados propios de una residencia. El objetivo es que estas personas tengan una estabilidad que les permita vivir sus últimos años "lo más dignamente posible", ha dicho.

REQUISITOS DE ACCESO Y MODALIDADES DE ALOJAMIENTO

Respecto a los requisitos que deberán reunir los solicitantes, Rubio ha explicado que, aunque los principales destinatarios son mayores de 65 años, la ordenanza contempla también el acceso de personas con movilidad reducida acreditada y, excepcionalmente, de mayores de 52 años, previo informe de la trabajadora social que acredite la necesidad e idoneidad del recurso.

Además de estar empadronados en Torrelavega con una antigüedad mínima de tres años y no superar el límite de ingresos establecido, los solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia permanente en España y cumplir determinadas condiciones de carácter patrimonial.

El concejal ha hecho hincapié en que disponer de una vivienda en propiedad no excluye necesariamente la posibilidad de acceder a estos apartamentos, puesto que existen personas mayores cuyas viviendas no reúnen las condiciones adecuadas de accesibilidad o habitabilidad.

Asimismo, los beneficiarios deberán contar con autonomía personal suficiente para vivir sin necesidad de vigilancia o cuidados continuados.

En cuanto a las características de los apartamentos, Rubio ha explicado que ocupan dos plantas del edificio y disponen de un acceso independiente al del centro de acogida. Las viviendas están completamente adaptadas y equipadas, tanto las cocinas como los baños y las habitaciones.

La ordenanza contempla tres modalidades de alojamiento: apartamentos de una habitación para uso exclusivo de una persona o de matrimonios sin hijos; apartamentos de dos habitaciones de uso compartido; y apartamentos de dos habitaciones para uso exclusivo de una unidad familiar.

CONCESIONES TEMPORALES DE HASTA 30 AÑOS

Rubio ha explicado que, para garantizar la estabilidad residencial de los adjudicatarios, las concesiones tendrán una duración inicial de cinco años, renovables automáticamente por periodos de otros cinco, siempre que se mantengan los requisitos de acceso, hasta un máximo de 15 años.

Transcurrido ese periodo, podrán concederse prórrogas anuales hasta alcanzar un máximo de 30 años, previo informe de la trabajadora social que acredite que el beneficiario mantiene la autonomía personal suficiente para continuar residiendo en la vivienda.

En cuanto al régimen económico, el canon mensual del 25% de los ingresos netos será revisado anualmente y podrá reducirse temporalmente cuando concurran circunstancias económicas extraordinarias debidamente acreditadas, previo informe social. El Ayuntamiento asumirá los gastos generales de mantenimiento del inmueble, su conservación estructural y los tributos derivados de la propiedad, mientras que los usuarios se harán cargo de sus consumos.

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA

El acceso a los apartamentos se realizará mediante convocatoria pública y en régimen de concurrencia competitiva.

La ordenanza establece un baremo objetivo que tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la necesidad de vivienda, la edad, la situación económica y familiar y el grado de autonomía personal.

También se contempla un procedimiento de urgencia que permitirá autorizar la ocupación provisional de apartamentos desocupados durante un máximo de tres meses ante situaciones excepcionales, previo informe de los Servicios Sociales municipales.

Respecto al calendario, el concejal ha avanzado que la intención es disponer durante el mes de diciembre de las bases de la convocatoria para poder iniciar los trámites de adjudicación después de Navidad, una vez completada la tramitación de la ordenanza.

NUEVOS PROYECTOS DE VIVIENDA

Durante la presentación, López Estrada ha avanzado que a este proyecto de viviendas sociales le seguirán otras actuaciones en las que está trabajando el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda en el municipio.

Entre ellas, ha citado las 42 viviendas del Plan Parcial El Valle, las 12 viviendas de la avenida Marqueses de Valdecilla y Pelayo y las 15 de la avenida de la Constitución, estas últimas pendientes de la resolución de un procedimiento judicial que permita iniciar las obras.

Por otro lado, Alberto Rubio ha informado de que en la Comisión Informativa de Bienestar Social celebrada hoy también se han aprobado diferentes subvenciones y ayudas a entidades de carácter social por un importe global cercano a los 180.000 euros.