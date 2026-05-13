Torrelavega elaborará un inventario de áreas degradadas para avanzar en su recuperación

La concejala de Medio Ambiente e Infraestructura Verde de Torrelavega, Patricia Portilla - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega está elaborando un inventario de áreas degradadas del municipio para facilitar su incorporación a la base de datos regional y avanzar en su recuperación ambiental. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 11.570 euros, ha sido adjudicado a la empresa Adra Ingeniería y Gestión del Medio y se desarrolla gracias a una subvención del Gobierno de Cantabria.

El documento incluirá una caracterización general del término municipal y recogerá los principales valores ambientales, paisajísticos y naturales, así como una identificación cartográfica de los distintos ecosistemas y su correspondiente valoración.

Asimismo, se elaborará un inventario detallado de las áreas degradadas en el que se recogerán aspectos como su localización, tipología de degradación y aquellos elementos relevantes para su futura restauración.

Para ello, se desarrollará una "completa" base cartográfica que incluirá mapas de localización de las áreas degradadas, clasificación del suelo, usos del territorio y afecciones sectoriales, además de fichas individualizadas en las que se recogerán los datos específicos de cada espacio inventariado.

La concejala de Medio Ambiente e Infraestructura Verde, Patricia Portilla, ha destacado que esta actuación "supone un paso importante para conocer con rigor el estado ambiental del municipio y planificar actuaciones de restauración que contribuyan a mejorar la calidad del entorno y la sostenibilidad de Torrelavega".

Según la edil, "disponer de esta herramienta permitirá priorizar intervenciones, optimizar recursos y avanzar en una planificación ambiental más eficaz". Además, ha incidido en la importancia de "proteger y recuperar espacios degradados como parte de una estrategia global de infraestructura verde y mejora del entorno urbano y natural".