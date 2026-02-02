Torrelavega exige al Gobierno una actuación urgente ante la proliferación de jabalíes en Torres, Duález y Caseríos

El concejal de Salud Pública de Torrelavega, Borja Sainz Ahumada - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha vuelto a reclamar recientemente a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria una actuación inmediata ante la creciente presencia de jabalíes en las zonas de Torres, Duález y Caseríos.

El pasado 17 de noviembre de 2025, la Concejalía de Salud Pública ya había remitido una solicitud formal instando a la Administración autonómica a intervenir con medidas de control o prevención. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación ni se ha comunicado propuesta alguna por parte del Gobierno regional, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Según ha indicado, la semana pasada reiteró su petición mediante un nuevo contacto institucional, alertando de los riesgos que esta situación supone tanto para la seguridad viaria como para la salud pública y el bienestar de los vecinos de la zona rural del municipio.

El concejal del área, Borja Sainz Ahumada, ha subrayado que el Ayuntamiento "no puede permanecer impasible ante una situación que preocupa ampliamente a los residentes y agricultores de nuestras pedanías", y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Cantabria adopte "con urgencia" medidas "eficaces" para controlar la población de jabalíes y evitar nuevos daños en fincas, explotaciones agrícolas y caminos locales.

Desde el Consistorio se recuerda que la colaboración entre administraciones es esencial para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, especialmente en aquellas áreas donde la fauna salvaje está generando un impacto creciente.