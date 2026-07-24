Torrelavega formula la propuesta de adjudicación de los puestos y atracciones de la Virgen Grande 2026

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TORRELAVEGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado de que la Comisión de Valoración del procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones de ocupación del dominio público destinadas a la instalación de puestos, casetas y atracciones durante las Fiestas de la Virgen Grande 2026 ha aprobado la propuesta de asignación de las solicitudes presentadas.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la propuesta será elevada al órgano municipal competente y se someterá a información pública durante un plazo de tres días hábiles, mediante su publicación en el tablón electrónico del Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratación del Estado.

Y que, durante ese periodo, las personas interesadas podrán presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas antes de que se dicte la resolución definitiva.

La Comisión ha valorado las solicitudes conforme a los criterios previstos en el pliego, que contemplan tanto la oferta económica como la propuesta técnica y, en los casos de empate, se aplican los criterios de antigüedad y, si fuera necesario, un sorteo público.

Asimismo, ha acordado que aquellas solicitudes cuya documentación continúa pendiente deberán completarla antes del inicio del montaje del recinto ferial, ya que, en caso contrario, no podrán instalarse.

También se han dejado fuera de la propuesta de adjudicación aquellas solicitudes que no cumplen los requisitos establecidos o que se han presentado fuera de plazo, quedando algunas de ellas en reserva.

Finalmente, ha recordado que el recinto ferial de la Virgen Grande volverá a contar con 112 puestos y atracciones, distribuidos entre la Avenida de la Constitución, la calle Marqués de Santillana, la Avenida del Cantábrico y la calle Lucio Mediavilla, durante las fiestas que se celebrarán del 13 al 24 de agosto.