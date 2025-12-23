Torrelavega guarda un minuto de silencio por la joven apuñalada en La Coruña

Torrelavega guarda un minuto de silencio por la joven apuñalada en A Coruña - G.HERNANDEZ

El funeral se celebrará el miércoles 24 a las 12.00 horas en la iglesia de La Asunción TORRELAVEGA 23 Dic.

Torrelavega ha guardado esta mañana un minuto de silencio en memoria de la joven de 19 años y vecina de la ciudad fallecida el sábado en La Coruña tras ser apuñalada presuntamente por su compañero de piso.

El alcalde, Javier López Estrada, ha trasmitido las condolencias y el cariño en nombre de todos los torrelaveguenses a la familia de la víctima en "esta situación tan trágica y difícil".

Ha sido al inicio de la inauguración del monumento instalado en homenaje al canto coral, que se ha cerrado con aplausos de los asistentes. Entre ellos, una amplia representación de la Corporación municipal, ha informado el Ayuntamiento.

El funeral por víctima se celebrará este miércoles, 24 de diciembre, a las 12.00 horas en la iglesia de La Asunción.

La joven fue agredida el sábado con un arma blanca, supuestamente, por su compañero de piso en La Coruña, donde falleció en la madrugada del domingo debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La víctima permaneció ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña tras el suceso, que ocurrió alrededor de las 14.00 horas en el Paseo de Ronda, próximo al estadio de Riazor.

El hombre fue detenido por un supuesto delito de homicidio, ya que según fuentes de la investigación hirió con un arma blanca a su compañera de piso, que compartían con otras personas, por lo que no se investiga el caso como violencia de género. En el inmueble, además, se declaró un incendio, por el que se iniciaron también las correspondientes pesquisas.