Acto de homenaje a Vidal Calderón - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega cuenta desde este viernes con un nuevo espacio dedicado al escultor Vidal Calderón, nacido en Sierrapando en 1920 y autor de numerosas obras que forman parte del patrimonio artístico de la ciudad.

El nuevo pasaje, ubicado en el Parque Manuel Barquín, lleva su nombre como reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada a Torrelavega y a su historia cultural, como así lo aprobó por unanimidad el Pleno municipal el pasado agosto.

El paseo, de 132,74 metros de longitud y 5,25 metros de anchura, prolonga la Avenida de España y conecta con la calle Teodoro Calderón, dedicada a su hermano, también escultor.

Precisamente, ambos cuentan ya con sus bustos en este espacio, descubiertos durante el acto que ha contado con la presencia del alcalde, Javier López Estrada; las hijas de Vidal, Ángeles y Blanca; familiares, amigos, y representantes de la Corporación municipal.

López Estrada ha agradecido la colaboración de las familias de ambos escultores para hacer realidad este reconocimiento y ha destacado el significado de que el pasaje dedicado a Vidal conecte con la calle que lleva el nombre de su hermano.

También ha anunciado que el futuro Centro Cultural de La Lechera contará con una pieza representativa de cada uno de los dos artistas.

Por su parte, Patricia Saiz, nieta de Vidal, ha trasladado la emoción y el agradecimiento de toda la familia por este homenaje. "Estamos muy contentos y orgullosos de que pueda tener un rincón aquí, que sin duda a partir de ahora será nuestro sitio favorito", ha dicho.

También ha recordado a su abuelo como "una bellísima persona", además de un "gran escultor", y ha agradecido al Ayuntamiento haber hecho realidad este reconocimiento.

UNA TRAYECTORIA VINCULADA A TORRELAVEGA

Vidal Calderón se formó en dibujo con el profesor Pérez Malo y desarrolló una intensa actividad artística durante las décadas de 1940 y 1950, participando en exposiciones y certámenes provinciales y nacionales.

Su obra abarcó especialmente la escultura religiosa, costumbrista y ornamental, con trabajos inspirados en las tradiciones y la identidad popular cántabra.

Entre sus reconocimientos figuran el Segundo Premio de la IV Exposición Nacional de Arte por San Francisco y el Primer Premio de Artesanía Decorativa Provincial de Santander en 1946.

Ese mismo año presentó Cristo en la Cruz en la Exposición Nacional de Arte del Círculo de Bellas Artes de Madrid. También expuso esculturas y relieves en espacios como el Ateneo de Santander y la Cámara de Comercio de Torrelavega.

Entre sus obras en la ciudad destaca La Aldeana, escultura de bronce situada en la plaza de San Bartolomé y dedicada a las vendedoras ambulantes de los antiguos mercadillos. También se conservan trabajos suyos en las iglesias de Barreda y Tanos.

Su producción incluye relieves, retablos, retratos, escenas montañesas y piezas artesanales, parte de las cuales permanecen en manos de su familia.

La trayectoria de Vidal estuvo muy ligada a la de su hermano Teodoro, con quien compartió trabajo y vocación.

En los últimos años de vida de Teodoro, Vidal le ayudó desinteresadamente a realizar y finalizar distintos encargos debido a los problemas de salud que padecía su hermano.