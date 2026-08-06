Torrelavega impulsa dos nuevos proyectos de formación y empleo dirigidos a 60 personas mayores de 52 años

Imagen de uno de los proyectos de formación y empleo dirigidos a 60 personas mayores de 52 años - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha lanzado dos nuevos programas formativos dirigidos a mejorar la empleabilidad y la capacitación profesional de 60 personas desempleadas mayores de 52 años.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se trata de los programas 'Torrelavega al cuidado de las personas' y 'Torrelavega gastronómica', dos iniciativas que ofrecen doce meses de formación en alternancia con el empleo en sectores que presentan una elevada demanda de profesionales cualificados.

Los dos programas cuentan con una subvención del Servicio Cántabro de Empleo de 793.764 euros cada uno.

En total participarán 60 personas, 15 por cada una de las cuatro especialidades formativas, y las acciones se desarrollarán hasta julio de 2027.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha subrayado que estos proyectos "refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con el empleo y la formación de calidad", ofreciendo nuevas oportunidades a personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Asimismo, ha destacado que la combinación de formación y práctica profesional facilita una inserción laboral "más efectiva" y responde a las necesidades reales del tejido productivo.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Dinamización Poblacional, Jesús Sánchez, ha subrayado que el programa 'Torrelavega al cuidado de las personas' contempla dos especialidades: atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Mientras que 'Torrelavega gastronómica', incluye formación en cocina y en servicios de bar y cafetería.