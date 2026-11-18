Torrelavega inaugura una exposición que recorre seis décadas de la trayectoria artística de Pedro Sobrado - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espacio Difusión de Torrelavega acoge la exposición antológica 'Sobrado. Itinerario de una mirada', dedicada al pintor cántabro Pedro Sobrado, una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo de Cantabria.

La muestra recorre seis décadas de su trayectoria a través de una amplia selección de obras representativas de las diferentes etapas creativas del artista.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, ha asistido a la inauguración junto al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y al promotor de la sala de exposiciones, Miguel Rincón.

Según ha informado el Gobierno, durante su recorrido por la exposición, González ha destacado la relevancia de esta iniciativa para acercar a la ciudadanía la obra de uno de los creadores "más destacados de la comunidad autónoma" y ha subrayado el valor de recuperar en su ciudad natal una trayectoria artística que se extiende a lo largo de más de sesenta años.

La exposición ofrece una visión integral de la evolución pictórica de Pedro Sobrado, desde sus primeras obras hasta las más recientes, permitiendo al visitante descubrir los cambios estilísticos, las búsquedas formales y la constante personalidad artística que caracteriza su producción.

La figura humana, los paisajes urbanos, los interiores y las escenas cotidianas constituyen algunos de los temas más representativos de un universo creativo marcado por la observación y la sensibilidad.

Nacido en Torrelavega en 1936, Sobrado realizó su primera exposición individual en 1959 en la Galería Sur de Santander. Tras una primera etapa en Madrid, se trasladó a París en 1961, ciudad en la que residió durante quince años y donde amplió su formación frecuentando la Escuela del Louvre.

Durante este periodo evolucionó desde la figuración hacia la abstracción. La experiencia del mayo francés de 1968 supuso un punto de inflexión que motivó su regreso a la figuración, lenguaje artístico que ha continuado desarrollando desde entonces.

La muestra pone de relieve algunas de las señas de identidad de su obra, como la importancia del dibujo, el uso de una línea precisa y contenida, la riqueza cromática y una notable capacidad de síntesis.

Las ciudades de París, Santander y Venecia aparecen reflejadas en una trayectoria que ha sabido convertir los detalles de la vida cotidiana en motivo artístico.

Además de una extensa carrera expositiva desarrollada en España y Francia, la obra de Pedro Sobrado forma parte de destacadas colecciones públicas e institucionales.

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2027 en el espacio cultural privado dirigido por Miguel Rincón, que desarrolla una programación de exposiciones, encuentros y actividades culturales con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y enriquecer la oferta cultural de la ciudad.