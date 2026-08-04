Torrelavega insta al Gobierno a mantener aulas de 2 años y aprueba el convenio de La Habana Vieja

Pleno de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 4 (EUROPA PRESS)

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes una moción para instar al Gobierno regional (PP) a, al menos, mantener las aulas de 2 años implantadas en la ciudad y a garantizar las unidades de Infantil necesarias en los centros públicos de Torrelavega.

La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSOE --que es el grupo que la ha presentado--, PRC, Torrelavega Sí e IU-Podemos. Por su parte, el PP ha votado en contra y Vox se ha abstenido, ha informado en un comunicado el Consistorio.

En la moción se llama al Ejecutivo a evitar decisiones organizativas que puedan afectar a la calidad educativa, a la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o a las condiciones de escolarización.

Asimismo, solicita la reapertura de una segunda aula de 2 años en el colegio Menéndez Pelayo; la revisión de la propuesta de unificación del alumnado de 2 y 3 años en los colegios Pancho Cossío, Manuel Liaño y Mies de Vega, manteniendo la separación de ciclos "conforme a criterios pedagógicos y de desarrollo evolutivo", y el mantenimiento de las dos aulas de 5 años del CEIP Cervantes.

El acuerdo también contempla trasladar la moción a la Consejería de Educación, a los centros afectados y a las asociaciones de familias.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE y secretario general del partido en Torrelavega, José Luis Urraca, ha afeado al PP su rechazo a la moción y le ha acusado de "ponerse del lado de los recortes y votar contra las familias de Torrelavega".

Y también en relación con este asunto, el Pleno también ha aprobado la prórroga de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Torrelavega y la consejería que dirige Sergio Silva para la escolarización del alumnado de 2 años durante el curso 2026-2027 en los colegios Menéndez Pidal, Pancho Cossío, Amós de Escalante, Menéndez Pelayo, Manuel Liaño Beristaín, Mies de Vega, Pintor Escudero Espronceda, José María Pereda y Dobra, una cuestión que ha contado con la abstención de IU-Podemos.

Asimismo, se ha aprobado el gasto correspondiente al desarrollo del programa, estimado inicialmente en 188.880,21 euros, distribuido entre los ejercicios 2026 y 2027.

RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN DE LA HABANA VIEJA

Otro de los acuerdos destacados de la sesión ha sido la aprobación, por unanimidad, del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria para la renovación integral de la cubierta del pabellón municipal de La Habana Vieja.

El acuerdo permitirá acometer una actuación con un presupuesto de unos 299.000 euros destinada a solucionar de forma definitiva los problemas de humedades, filtraciones y goteras que presenta esta instalación deportiva.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, aportará hasta 200.000 euros para financiar las obras, mientras que el Ayuntamiento asumirá la licitación, adjudicación y ejecución del proyecto.

FIESTAS LOCALES 2027

Por otra parte, en la sesión de este martes, el Pleno ha aprobado, con el voto en contra de IU-Podemos, las fiestas locales para el año 2027, que serán el lunes 16 de agosto, festividad de San Roque, y el miércoles 16 de septiembre, festividad de San Cipriano.

Por último, la Corporación ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la elaboración de un Plan Municipal de Salubridad Pública, una propuesta que fue apoyada también por el PP, pero que contó con el 'no' de PSOE, PRC, Torrelavega Sí e IU-Podemos.