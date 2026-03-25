Torrelavega instala pictogramas en los parques infantiles dentro de su plan de accesibilidad

Pictograma en el parque de La Llama - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en marcha la colocación de 244 pictogramas en más de 40 parques infantiles como parte del plan 'Torrelavega, una ciudad para tod@s', una iniciativa orientada a mejorar la accesibilidad en los espacios públicos.

Los concejales de Obras y Sanidad, José Luis Urraca, y de Bienestar Social, Alberto Rubio, han visitado este miércoles el parque de La Llama donde se han instalado esos pictogramas, unos elementos que actúan como guías visuales, mediante dibujos y esquemas, sobre cómo se utilizan los diferentes juegos infantiles.

Esta actuación supone un nuevo avance en la inclusión, tras la instalación en su día de juegos adaptados --un paso que se dio ya hace una década--, y tiene como objetivo facilitar el uso de los parques todos los niños, especialmente a aquellos con trastorno del espectro autista (TEA).

Urraca ha explicado que se trata de "la materialización de un proyecto bonito y, sobre todo, necesario para hacer de Torrelavega una ciudad más accesible". Además, responde a una demanda que hicieron las familias a través la Asociación de Padres y Madres del Trastorno del Espectro Autista en Cantabria (ACTACAM)", para que las personas con TEA "puedan conciliarse mejor con su entorno".

Y es que estos pictogramas permiten "guiar de una manera más efectiva a la hora de acercarse a un juego y poder utilizarlo", favoreciendo así la integración en espacios de ocio, ha subrayado el edil. Asimismo, ha avanzado que esta iniciativa tendrá continuidad, ya que "en sucesivas fases" se van a instalar también en centros deportivos, organismos municipales y entornos educativos", con el objetivo de que "la accesibilidad cognitiva sea una realidad en toda la ciudad".

Urraca ha enmarcado esta actuación dentro de un conjunto de medidas que se están desarrollando para mejorar la accesibilidad, entre las que ha citado la instalación de bucles magnéticos en espacios como el Teatro Concha Espina o el salón de plenos, la mejora de la accesibilidad en baños públicos, incluidos los adaptados para personas ostomizadas, así como la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y espacios urbanos.