Torrelavega lanza la campaña comercial 'Rasca y Gana' con 11.000 euros en premios para incentivar las compras - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega, el Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio han presentado la campaña de dinamización comercial 'Rasca y Gana', con 11.000 euros en premios, que se desarrollará del 15 de abril al 15 de mayo con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local.

La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Comercio, Cristina García Viñas; el director general de Comercio, Rosendo Ruiz; y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto.

La concejala ha explicado que se trata de una campaña "sencilla, atractiva y muy participativa", basada en la entrega de tarjetas 'rasca' en los comercios adheridos, que permitirán a los clientes optar a premios directos. En total, se repartirán 11.000 euros en vales de compra que deberán gastarse en los propios establecimientos participantes.

Habrá tres premios de 500 euros, 20 de 200 euros, 50 de 50 euros y 120 de 25 euros, lo que suma cerca de 200 premios y aumenta las posibilidades de ganar. "Esto hace que la campaña sea aún más atractiva para los clientes", ha señalado.

El plazo de inscripción para los comercios se abre hoy, 13 de abril, y les animado a participar. "Este tipo de campañas funcionan y ayudan a dinamizar la ciudad comercial", ha afirmado al respecto.

García Viñas ha señalado que esta iniciativa nace en el seno de la Mesa de Comercio, fruto del "trabajo conjunto" entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y el sector comercial de la ciudad, y ha subrayado que el objetivo es "incentivar las compras en el comercio local y seguir apoyando a nuestros establecimientos, que son fundamentales para la vida económica y social de Torrelavega".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, ha destacado la importancia del comercio de proximidad, afirmando que "cuando hablamos de comercio estamos hablando de una infraestructura de ciudad, de negocios que dan luz a nuestras calles y vida a Torrelavega".

En este sentido, ha señalado que campañas como esta "no solo dan visibilidad, sino que refuerzan la importancia que tiene el comercio local", y ha añadido que, además de premiar a los consumidores, también se reconocerá la implicación de los comerciantes con el sorteo de varios premios entre los establecimientos participantes.

Por su parte, el director general de Comercio ha puesto en valor la colaboración institucional, "fundamental en un contexto en el que el comercio se encuentra en una situación de gran complejidad", ha indicado.

Ruiz ha subrayado que este tipo de campañas permiten "acercar a los consumidores al comercio local y demostrar que está vivo, que existe y que ofrece grandes productos", al tiempo que ha recordado la existencia de ayudas al comercio minorista para impulsar la modernización del sector.

Las bases de la campaña se pueden consultar en www.camaratorrelavega.es