Torrelavega licita la instalación de la pista de hielo y el tren turístico para la Navidad 2026 y 2027

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TORRELAVEGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de instalación temporal de una pista de hielo natural y un tren turístico con motivo de las campañas navideñas 2026-2027 y 2027-2028.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de julio, dentro de una contratación que contempla una duración inicial correspondiente a la campaña navideña 2026-2027 y la posibilidad de prórroga para la temporada 2027-2028.

Como principal novedad, la pista de hielo estrenará ubicación en el Parque Manuel Barquín, un espacio céntrico y accesible que permitirá integrarla en el conjunto de actividades programadas durante la Navidad y reforzar el atractivo del centro de la ciudad, ha informado la concejala de Turismo y Comercio, Cristina García Viñas.

La edil ha señalado que el objetivo es seguir ofreciendo una programación navideña de calidad que contribuya a dinamizar la actividad comercial, atraer visitantes y favorecer el disfrute de las familias. "La pista de hielo y el tren turístico se han consolidado como dos de las propuestas más esperadas de la Navidad en Torrelavega y queremos seguir mejorando estos servicios para que continúen siendo un referente durante estas fechas", ha indicado.

Según recogen los pliegos técnicos, la pista de hielo permanecerá abierta del 4 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, mientras que el tren turístico prestará servicio durante ese mismo periodo. Para la campaña 2027-2028, las fechas se concretarán de común acuerdo con la empresa adjudicataria en caso de ejecutarse la prórroga.

La pista contará con una superficie de 442,5 metros cuadrados de hielo natural, estará completamente cubierta mediante una carpa y dispondrá de una zona de recepción de patinadores, iluminación decorativa navideña, megafonía, taquilla y todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la instalación.

Asimismo, deberá disponer de un mínimo de 200 pares de patines, cascos de protección y personal especializado para la atención al público. El aforo previsto oscilará entre 75 y 100 personas, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, el pliego contempla la posibilidad de desarrollar cursos de iniciación al patinaje dirigidos a escolares del municipio y a menores atendidos por los Servicios Sociales municipales, reforzando el carácter educativo y social de esta instalación.

TREN TURÍSTICO

Respecto al tren turístico, el servicio será gratuito para los usuarios, tendrá capacidad para al menos 50 personas y recorrerá algunos de los principales espacios navideños de la ciudad, con paradas en La Lechera, la iglesia de La Asunción, La Llama, Baldomero Iglesias, el Bulevar Demetrio Herrero, el Parque Manuel Barquín y la Plaza Mayor. Además, durante el periodo lectivo prestará un servicio específico para centros educativos del municipio.

La concejal ha subrayado que tanto la pista como el tren turístico forman parte de la estrategia municipal para convertir la programación navideña en un elemento de dinamización económica, comercial y turística, generando actividad en el centro de la ciudad y ofreciendo propuestas de ocio para todos los públicos.