Torrelavega mostrará alrededor de 80 obras de 67 autores de la colección privada del artista José Luis Serzo

Esther Vélez y José Luis Serzo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía José Manuel Rotella de Torrelavega acogerá la exposición 'Fragmentos de una constelación privada. Obras de la colección de arte de José Luis Serzo I', que reúne alrededor de 80 obras de 67 autores pertenecientes a la colección privada que el artista ha ido formando a lo largo de su trayectoria.

Entre se encuentran José Gutiérrez Solana, Antonio Saura, Víctor Mira, Guillermo Pérez Villalta, Perejaume, Eduardo Gruber, Sergio Sanz y José Cobo, entre otros.

La muestra se inaugurará este viernes, 6 de noviembre, a las 19.30 horas, y podrá visitarse hasta el 13 de diciembre.

Se trata de una selección de piezas de diferentes épocas y generaciones que permite recorrer distintas corrientes y lenguajes artísticos, a través de disciplinas como la pintura al óleo, la acuarela, la litografía, la creación textil o la escultura en bronce.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el propio Serzo ha presentado este martes en rueda de prensa la exposición.

Vélez ha destacado el carácter "singular" de esta propuesta, que permite acercarse a una colección "muy personal", construida desde "la sensibilidad, los intereses y las relaciones artísticas de su propietario".

Ha subrayado "la gran variedad y diversidad" de técnicas y formas de expresión que reúne la muestra, que ha definido como "sumamente interesante y muy rica".

La edil ha señalado que la exposición ofrece la oportunidad de descubrir una faceta diferente de José Luis Serzo, a través de las obras de otros creadores que han formado parte de su trayectoria personal y profesional. Así, da a conocer sus afinidades artísticas y acercarse a un amplio panorama del arte contemporáneo de las últimas décadas, con presencia de autores de otros periodos.

En este sentido, ha destacado especialmente la presencia de obras de José Manuel Puente y Emilio González Sainz, dos creadores vinculados a Torrelavega.

Por su parte, Serzo ha explicado que la exposición es el resultado de muchos años de "pasión" por el arte y por el trabajo de sus compañeros, durante los cuales ha ido reuniendo obras mediante adquisiciones e intercambios, sin que inicialmente existiera la intención de formar una colección.

Al respecto, ha indicado que, junto a su propia actividad creativa, siempre ha mantenido el interés por apoyar y dar visibilidad al trabajo de otros autores.

De este modo, esa relación con diferentes generaciones de artistas ha dado lugar a una colección en la que conviven obras de amigos y contemporáneos con piezas de creadores que han sido referentes en su formación artística.

Además, Serzo ha detallado que uno de los principales motivos para organizar esta exposición ha sido su deseo de "compartir" una parte de ese patrimonio artístico y contribuir a dejar "un legado", tanto a través de la exhibición pública de las obras como de su catalogación y documentación.

Asimismo, ha destacado que esta selección permite mostrar "otra parte" de su creación, a través de la elección de piezas de otros artistas. Por ello, ha afirmado que la colección constituye "una especie de mapa personal de sus relaciones, influencias e intereses artísticos".

Para preparar la exposición, el artista ha contado con la colaboración de Marta Mantecón, en un trabajo que ha supuesto la catalogación exhaustiva de las obras seleccionadas.

Por último, ha indicado que ésta es una primera parte de su colección y ha expresado su deseo de poder presentar en el futuro otras piezas que no han tenido cabida en esta ocasión.

UN FOTOLIBRO COMO MEMORIA DE LA EXPOSICIÓN

Por otra parte, Vélez también ha anunciado que la muestra contará con un fotolibro diseñado por el artista local Pepe Terán, que recogerá las obras expuestas y permitirá conservar una memoria de esta iniciativa.

Finalmente, ha invitado a los vecinos y visitantes a acercarse al Centro Nacional de Fotografía para conocer esta propuesta, que reúne diferentes miradas y formas de entender el arte a través de una selección de obras que, además de su valor artístico, tienen una historia personal detrás.

El acto de inauguración contará con interpretación en Lengua de Signos Española.

El horario de apertura será de martes a sábados, de 16.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.