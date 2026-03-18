Torrelavega ofrece visitas guiadas gratuitas a la exposición 'Only Women' - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, ha informado de la celebración de visitas guiadas gratuitas a la exposición colectiva 'Only Women', que acoge el Centro Nacional de Fotografía hasta el 29 de marzo.

Estas visitas se celebrarán el jueves 19 de marzo, a las 19.30 horas, y el viernes 20 de marzo, a las 19.00 horas, y permitirán al público conocer de primera mano el proceso creativo, el significado y el contexto de las obras a través de las explicaciones de sus autoras y del comisario de la muestra, Jesús Alberto Pérez Castaños, ha informado este jueves el Ayuntamiento.

Vélez ha destacado que se trata de una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo desde una perspectiva directa y participativa, en contacto con las propias creadoras.

'Only Women' celebra su octava edición y se ha consolidado como una de las citas culturales del mes de marzo en Torrelavega, dentro de la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La muestra reúne obras de Lucía Espada, Laura Sua, Marina Tankovich, Beatriz Seco, Araceli Larrán, Laura Miatton, Carlota Ordeñana y Ruth Miguel, ocho creadoras que ofrecen miradas diversas del arte contemporáneo a través de distintos lenguajes artísticos.

Entre las propuestas, destacan las ilustraciones contemporáneas de Lucía Espada y Laura Sua, la pintura luminosa y serena de Marina Tankovich, el trabajo textil de Beatriz Seco, el expresionismo abstracto de Araceli Larrán, la abstracción lírica de Laura Miatton, las acuarelas delicadas de Carlota Ordeñana y la fotografía de Ruth Miguel, marcada por atmósferas urbanas intensas y sugerentes.

La entrada a la exposición y a las visitas guiadas es libre y gratuita hasta completar aforo.