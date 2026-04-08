Torrelavega ofrecerá el taller Re-conecta@s para la inserción laboral de desempleadas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha organizado el 13 de abril el taller Re-conecta@s, dirigido a mujeres en búsqueda activa de empleo y que ofrece herramientas para su inserción laboral.

Este curso, que se impartirá en el Centro Municipal de Igualdad 'Espacio Mujeres' de 10-00 a 12.30 horas, busca fortalecer competencias clave para mejorar la empleabilidad en el mercado actual.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal con la promoción de la igualdad y el apoyo integral a las mujeres, alineándose con las acciones de orientación laboral que el centro ya ofrece, como las 104 atenciones sobre esta materia registradas en 2025.

Las interesadas pueden ponerse en contacto directamente con Espacio Mujeres llamando al 942 803 208 para formalizar su inscripción, ya que las plazas son limitadas.

La responsable del área de Igualdad ha invitado a todas las mujeres de Torrelavega a participar en esta oportunidad gratuita, subrayando el rol del centro como referente en Cantabria para la atención a mujeres, con más de 1.446 expedientes activos a finales de 2025.