Torrelavega organiza una nueva edición de los 'Martes de Salud' con nueve sesiones en marzo y abril

El concejal de Sanidad, José Luis Urraca, presenta los 'Martes de Salud' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha organizado una nueva edición del ciclo 'Martes de Salud', que incluye un total de nueve sesiones -seis charlas y tres mesas redondas- a desarrollar durante los meses de marzo y abril en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.

El concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha presentado este jueves en rueda de prensa el ciclo, cuyas citas serán todos los martes a las 19.00 horas y versarán sobre cuestiones sanitarias que afectan directamente a la vida cotidiana.

En concreto, abordará temas como el dolor crónico y las enfermedades reumáticas, los derechos y el trato digno durante el embarazo y el parto, la obesidad sin estigmas, la salud intestinal, el valor real de las analíticas o la prevención basada en evidencia científica.

También se analizarán cuestiones estructurales del sistema sanitario, como la financiación de tratamientos, la coordinación entre sanidad y servicios sociales o el avance de la medicina personalizada en Cantabria.

Urraca ha explicado que el objetivo principal del ciclo es "acercar información rigurosa, útil y de calidad a los vecinos", "ofrecer herramientas sencillas, útiles y basadas en el conocimiento científico para que los ciudadanos puedan tomar decisiones con criterio, sin alarmismo y sin caer en mitos o falsas promesas".

Con ello se pretende "que cada persona que asista salga con mayores conocimientos, con criterios para filtrar mitos y con preguntas inteligentes que pueda llevar a su consulta médica o compartir en familia".

Para ello participan en el ciclo profesionales sanitarios, fundamentalmente del Hospital Sierrallana, Valdecilla y del sector público, a los que el concejal ha agradecido su contribución desinteresada, que "permite compartir su conocimiento de una manera directa y cercana con los vecinos".

Las sesiones arrancarán con 'Enfermedades reumáticas, ¿podemos prevenirlas y tratarlas?' (3 de marzo); seguida de '¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica?' (17 de marzo), la mesa redonda '¿Quién paga tu salud?' (24 de marzo) y 'No todo es falta de voluntad ni el número que aparece en la báscula' (31 de marzo).

Ya en abril, llegará 'Tu salud intestinal en 2026, lo probado y lo inventado' (7 de abril), 'Más pruebas no es más salud' (14 de abril), las mesas redondas 'Medicina personalizada en Cantabria' y 'Atención centrada en la persona en Torrelavega' (21 y 28 de abril, respectivamente), y 'Prevención sin cuentos: lo que de verdad funciona'.

La entrada a estas jornadas será libre y gratuita hasta completar aforo.