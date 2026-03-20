Torrelavega, Polanco y San Felices apoyan a los trabajadores de Solvay

Los alcaldes de Torrelavega, Polanco y San Felices de Buelna se reúnen con el comité de empresa de Solvay - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Polanco y San Felices de Buelna se han reunido este viernes con el comité de empresa de Solvay y han expresado su apoyo unánime a los trabajadores de la planta de Barreda ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección y que prevé hasta 77 despidos.

Además del encuentro, celebrado en la sede del Consistorio torrelaveguense, los tres ayuntamientos presentarán una declaración institucional de mantenimiento del empleo en sus respectivos municipios y solicitarán una reunión con las entidades implicadas.

En la entrevista con el comité de Solvay han participado el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz; y el alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio Cobo, así como el primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Luis Urraca, y el concejal de Industria de esta ciudad, Pedro Pérez Noriega.

Además de trasladar su apoyo a los trabajadores de Solvay, los tres ayuntamientos han acordado solicitar una reunión con las administraciones y entidades implicadas, así como impulsar una declaración institucional de respaldo al mantenimiento del empleo, que será debatida en los plenos municipales, comenzando por el Ayuntamiento de Polanco el próximo miércoles.

El alcalde de Torrelavega ha subrayado el "apoyo unánime" de todos los ayuntamientos de la comarca del Besaya y de la región en general al mantenimiento de los puestos de trabajo y se ha referido al papel de la empresa y de las administraciones para conseguirlo.

"Entendemos que Solvay es un baluarte industrial de nuestra comunidad autónoma, pero esto tiene que significar, a todos modos, la defensa de los puestos de trabajo", ha manifestado López Estrada.

En un comunicado, ha añadido que "es una empresa centenaria, con saber hacer, con una posición en el mercado inigualable y, por tanto, tienen que buscar herramientas que mantengan los puestos de trabajo y que permitan la rentabilidad económica de sus procesos productivos en una competitividad global como la que tenemos ahora, pero que a nadie se le escapa, que también es la que teníamos hace muchos años".

El regidor de Torrelavega también ha trasladado el apoyo de los tres ayuntamientos a la empresa para proyectos industriales que permitan mantener y crear empleo. "Creemos en una Solvay ilusionante, que plantee proyectos industriales, puestos de trabajo y, sobre todo, el mantenimiento de los existentes, y para eso contará con los tres ayuntamientos", ha afirmado.

Por su parte, Urraca ha destacado la importancia de los empleos de esta empresa para la comarca del Besaya y ha hecho un llamamiento a Solvay para que "intente reconducir esta situación de manera que no sean 77 las personas que se vean afectadas".

La alcaldesa de Polanco ha incidido en que los tres ayuntamientos comparten la preocupación de los trabajadores y ha resaltado la unanimidad a la hora de apoyar a la plantilla y a la empresa también, "pero siempre que se mantengan los puestos de trabajo y se presente un plan industrial".

Y el regidor de San Felices de Buelna ha advertido de que el ERE de Solvay afecta a "77 familias que ahora mismo están viviendo con angustia e incertidumbre esta situación" por lo que ha reclamado "un esfuerzo" a la empresa para "ser más sensible a los trabajadores y a sus familias y garantizar el mantenimiento del empleo".

Finalmente, el presidente del comité de empresa, Raúl Villegas, ha agradecido el apoyo municipal y el ofrecimiento de los representantes de estos tres ayuntamientos de hacer de interlocutores con distintas instituciones o incluso con la empresa "en medida de lo posible".

"Lo que nosotros pensamos es que, si se satisfacen las necesidades que ha planteado la empresa, debería ir implícito el mantenimiento de los puestos de trabajo, la retirada del ERE y un plan industrial para el futuro de la planta de Torrelavega que tenga un retorno social", ha indicado.