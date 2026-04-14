Torrelavega pone en marcha puntos de información itinerantes sobre el contenedor marrón - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, a través de Aguas Torrelavega, ha puesto en marcha este martes la campaña de información y atención a la ciudadanía sobre el nuevo contenedor marrón con la instalación de puntos informativos itinerantes que recorrerán todos los barrios y pueblos del municipio hasta el próximo 30 de abril.

Esta iniciativa se desarrolla de forma paralela a la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos, que contempla la instalación de los primeros 100 puntos de contenedores marrones a lo largo de este mes de abril.

El concejal y la presidenta del Consejo de Administración de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega y Blanca Rosa Gómez Morante, respectivamente, han explicado que en esta fase el objetivo es resolver dudas y facilitar a la ciudadanía la información necesaria para un correcto uso del nuevo sistema.

En este sentido, Pérez Noriega ha subrayado que "la clave de todo esto es que la calidad de lo que se recicla sea buena", por lo que ha insistido en la importancia de depositar correctamente los residuos orgánicos.

El concejal también ha puesto en valor la trayectoria de la ciudad en materia de reciclaje. "En Torrelavega hemos sido pioneros en este tipo de implantaciones de reciclado diverso: empezamos con el textil, el vidrio ya está realmente consolidado, envases nos falta mejorar y esperemos que este de orgánica sea un ejemplo para el resto de la comunidad, que también irá de la mano con Torrelavega en la implantación de este contenedor marrón", ha afirmado.

CALENDARIO PUNTOS DE INFORMACIÓN

Los puntos de información estarán operativos de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 y contarán con personal especializado que explicará de forma práctica qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón y cómo utilizarlo.

Tanto Pérez Noriega como Gómez Morante han subrayado que este servicio será accesible para toda la población. "El contenedor marrón va a estar prácticamente en todas las baterías de contenedores, de forma que quien quiera hacerlo lo va a poder hacer de forma sencilla, rápida y limpia", han afirmado.

Esta semana los puntos de información estarán, el 14 de abril, en los Jardines de la Iglesia de la Asunción (de 16.00 a 19.00 horas); el día 15 en la Plaza de Abastos (de 10.30 a 13.30 horas) y Barreda-Colonia El Salvador (de 16.00 a 19.00 horas); el día 16 en la rotonda Ganzo-Duález, junto a zona comercial (de 10.30 a 13.00 horas) y La Llama (de 16.00 a 19.00 horas), y el 17 de abril, en la Plaza de Abastos (de 10.30 a 13.00 horas) y en el Paseo Eulalio Ferrer en el Barrio Covadonga (de 16.00 a 19.00 horas).

Toda la información sobre el contenedor marrón y los puntos de información y atención al ciudadano puede consultarse en la web www.residuostorrelavega.com, así como a través del correo electrónico visitas@residuostorrelavega.com.