Torrelavega presenta a una convocatoria europea un proyecto de 2,5 millones sobre reciclaje inteligente - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado a una convocatoria europea un proyecto de 2,5 millones de euros para impulsar el reciclaje mediante tecnología inteligente e incentivos ambientales.

El concejal de Hacienda y responsable de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, y la presidenta de Aguas Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, han informado de la presentación por parte del Ayuntamiento de la candidatura CIRCREW Torrelavega a la cuarta convocatoria de la European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA), un programa europeo destinado a financiar proyectos innovadores que den respuesta a los principales retos urbanos de las ciudades europeas.

La propuesta cuenta con un presupuesto total de 2,49 millones de euros y, en caso de resultar seleccionada, recibiría una financiación del 80% a través de fondos FEDER, lo que supondría una aportación europea de 1,99 millones de euros. El 20% restante, 499.979 euros, sería asumido por los socios participantes en el proyecto.

Según han explicado, CIRCREW Torrelavega plantea el desarrollo de un modelo innovador de gestión de residuos basado en la digitalización, la obtención de datos verificables sobre los hábitos de reciclaje y la implantación de sistemas de incentivos que fomenten una mayor participación ciudadana en la recogida selectiva y faciliten la toma de decisiones municipales basadas en datos.

Pérez Noriega ha explicado que el proyecto busca "motivar a hogares y comercios para que separen más y mejor sus residuos", mejorar las tasas de recogida selectiva y reciclaje, reducir la cantidad de impropios en los contenedores y disminuir el volumen de residuos que terminan en vertedero.

UN PROYECTO PILOTO EN TRES FASES

El proyecto plantea testar este modelo de forma progresiva en Torrelavega. En una primera fase se actuará sobre aquellas islas de contenedores donde ya existen usuarios de la recogida separada de biorresiduos. En estos puntos se incorporarán contenedores cerrados para otras fracciones de recogida selectiva, manteniendo los actuales abiertos, e invitando a vecinos y comercios a participar de forma voluntaria en la prueba.

La información obtenida permitirá identificar patrones reales de comportamiento que servirán de base para el diseño del futuro sistema de bonificación.

Posteriormente se desarrollará toda la infraestructura tecnológica necesaria para transformar los datos obtenidos en señales de bonificación fiscal. Este sistema se integrará en la plataforma Smart City Torrelavega y en los sistemas de gestión del servicio de residuos.

Además, se diseñará la metodología de bonificación mediante procesos de participación ciudadana y diálogo con el tejido económico local.

Entre las fórmulas que se estudiarán figuran incentivos, descuentos en determinados servicios municipales, beneficios vinculados al uso de bicicletas eléctricas o puntos de recarga, así como mecanismos de reconocimiento colectivo dirigidos a barrios, asociaciones o peñas.

Finalmente, el proyecto contempla una fase de validación en condiciones reales, ampliando el despliegue tecnológico al conjunto de las islas de contenedores previstas para el ensayo y evaluando tanto el funcionamiento técnico del sistema como su aceptación social y su viabilidad a medio y largo plazo.

UNA INICIATIVA ALINEADA CON LA AGENDA URBANA

Pérez Noriega y Gómez Morante han destacado que CIRCREW se plantea como una actuación estratégica de innovación urbana con potencial para ser replicada en otras ciudades europeas de tamaño medio.

"Torrelavega lleva años apostando por la digitalización de los servicios públicos, la economía circular y las soluciones Smart City. Este proyecto encaja plenamente en esa estrategia y nos permitiría situarnos a la vanguardia en la aplicación de nuevas herramientas para mejorar la gestión de los residuos y fomentar comportamientos más sostenibles", han afirmado.

La candidatura ha sido presentada por el Ayuntamiento junto a Aguas Torrelavega y cuenta con la participación de las empresas tecnológicas IT Gest y Candam Tech, así como de la Universidad de Cantabria, que aportará apoyo técnico y científico al desarrollo y evaluación del proyecto.