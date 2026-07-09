Torrelavega propone adjudicar por 306.130 euros el equipamiento de la Tecnoteca, que estará finalizada en agosto

Archivo - El concejal de Obras, José Luis Urraca, en la Tecnoteca - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha informado de la propuesta de adjudicación del contrato para el suministro e instalación del equipamiento de la Tecnoteca a la empresa Ilione SL por un importe de 306.130 euros. La previsión es que esté finalizada en agosto.

De este modo, el Ayuntamiento continúa avanzando en los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de este nuevo equipamiento destinado específicamente a los jóvenes que se construye en El Valle, entre Tanos y Sierrapando, y que está llamado a convertirse en un espacio de referencia para el ocio, las nuevas tecnologías, la creación y el encuentro. Se trata de un nuevo paso para completar unas instalaciones cuya finalización está prevista para el próximo mes de agosto.

López Estrada ha destacado que la tramitación del equipamiento avanza de forma paralela a la ejecución de las obras para disponer de todo el mobiliario, los equipos tecnológicos y el material necesario para los diferentes espacios del edificio.

"El próximo mes de agosto estará finalizada la Tecnoteca, un edificio pensado exclusivamente para los jóvenes, para que puedan disfrutar de un ocio saludable y seguro y en el que tengan todo lo que ellos mismos hubieran incluido si hubieran diseñado un edificio público para sus necesidades", ha señalado.

El alcalde se ha mostrado convencido de que la Tecnoteca "va a ser un descubrimiento para las familias y para los jóvenes de Torrelavega" y ha subrayado que la propuesta de adjudicación del equipamiento permite seguir avanzando hacia la puesta en funcionamiento de un edificio singular por sus características y por la variedad de actividades que podrá albergar.

Por su parte, el concejal de Obras, José Luis Urraca, ha puesto en valor el trabajo realizado para captar financiación europea y hacer posible la construcción de la Tecnoteca. "Hemos sabido captar fondos europeos para realizar una gran inversión y construir unas instalaciones pensadas para que los jóvenes de la ciudad dispongan de un espacio con múltiples posibilidades y que pueda convertirse en un lugar de referencia", ha destacado.

EQUIPAMIENTO PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA TECNOTECA

El contrato incluye todo el mobiliario y los equipos necesarios para la puesta en servicio del edificio, entre ellos equipamiento informático, electrodomésticos, iluminación, mesas, sillas, armarios, estanterías y menaje.

La sala de juegos contará con futbolines, una mesa de billar, dos máquinas arcade y juegos de mesa, mientras que el foro de e-sport y la sala de proyecciones dispondrán de mesas, sillas y equipos gaming, sofás individuales, proyector láser y pantalla de proyección.

El estudio de grabación estará equipado con mesas de grabación y de sonido digital, micrófonos y diversos instrumentos musicales. El espacio maker dispondrá de impresoras 3D, máquinas de corte y grabado láser, prensa térmica y plotter de corte. También se dotarán las zonas de descanso y cafetería de la planta baja y de la azotea con mesas, sillas, menaje, mesas frigoríficas y otros equipamientos, además de las taquillas para los vestuarios.

UN EDIFICIO PENSADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS JÓVENES

La planta baja de la Tecnoteca se configura como una gran plaza pública cubierta de cerca de 420 metros cuadrados, con un pequeño skatepark y capacidad para albergar eventos y actividades, además de la recepción y las zonas de espera.

La primera planta concentrará los espacios vinculados a las nuevas tecnologías, con una sala para 50 puestos de trabajo, el espacio maker, el foro de e-sport, la sala de proyecciones, con capacidad también para 50 personas, y la zona de juegos tradicionales.

La segunda planta acogerá un espacio polivalente y configurable para exposiciones, charlas y encuentros, además de las zonas de descanso y cafetería. La azotea dispondrá de zonas de ocio vinculadas a la piscina exterior y el solárium, vestuarios y un espacio chill out con cafetería.

El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dotará a Torrelavega de un espacio específicamente diseñado para los jóvenes y con una amplia oferta de instalaciones para su ocio.