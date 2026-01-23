Torrelavega recibe en Fitur el distintivo de Destino Turístico Inteligente

El concejal Jesús Sánchez recibe en Fitur el distintivo de Torrelavega como Destino Turístico Inteligente - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha recibido en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra estos días en Madrid, el distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI), un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo que acredita que el municipio ha iniciado de manera formal la implantación de este modelo de gestión basado en la innovación y el uso de tecnología avanzada para optimizar la experiencia del visitante y mejorar la sostenibilidad.

El encargado de recoger la acreditación ha sido el concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, en representación del Ayuntamiento, que ya forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes integrada por 716 miembros entre destinos, instituciones, colaboradores y observadores internacionales.

Con una validez hasta el 7 de octubre de 2027, este certificado posiciona a Torrelavega como un destino comprometido con la innovación turística y con una estrategia de futuro basada en la sostenibilidad y la calidad de vida, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.

El Ayuntamiento ha manifestado su "firme apuesta por la transformación del destino", que se ha materializado en la implantación de la metodología de Destino Turístico Inteligente y en la finalización del proceso de diagnóstico y plan de acción en octubre de 2025.

Entre las líneas estratégicas impulsadas en el municipio destacan el desarrollo de una oferta turística sostenible y "calmada", orientada especialmente a familias y al turismo deportivo; el impulso al producto gastronómico local y el respeto a la tradición; la reconexión de la ciudad con su entorno natural; la apuesta por la cultura y la puesta en valor de la memoria histórica industrial y etnográfica; y el avance en el modelo de Smart City, mediante acciones que fomentan la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en el centro urbano.

El programa Destino Turístico Inteligente, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos y la calidad de vida de sus residentes. Se articula sobre un sistema de diagnóstico, recomendaciones y monitorización continua que permite avanzar hacia un modelo turístico moderno, seguro, accesible y sostenible.

Este proceso, gestionado por SEGITTUR, evalúa más de 200 requisitos estructurados en cinco ejes estratégicos: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.