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TORRELAVEGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha expresado su "profunda preocupación" por la situación del servicio ferroviario de Cercanías en Cantabria tras las incidencias registradas este jueves, que han afectado a la conexión entre Torrelavega y Santander en la línea C2, y ha reclamado soluciones que garanticen un transporte fiable para los usuarios.

"Estamos hablando de un servicio fundamental para cientos de personas que se desplazan diariamente entre las dos principales ciudades de Cantabria por motivos laborales, educativos, sanitarios o personales. Los usuarios no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la falta de medios y de una planificación adecuada", ha subrayado en un comunicado.

López Estrada considera especialmente preocupante que, en lugar de avanzar hacia un servicio más rápido, frecuente y fiable, se produzcan "incidencias que comprometan conexiones que permiten unir ambas ciudades en apenas 25 minutos".

El alcalde ha recordado que Torrelavega lleva años defendiendo la mejora de las comunicaciones ferroviarias con Santander, el aumento de frecuencias y unos tiempos de viaje competitivos que consoliden el tren como alternativa al vehículo privado. "No tiene sentido que, mientras las administraciones hacemos esfuerzos por fomentar la movilidad sostenible y reducir el uso del coche, se pierdan servicios que contribuyen precisamente a ese objetivo", ha reprochado.

Por ello, ha exigido a Renfe y al Ministerio de Transportes que adopten "las medidas necesarias" para garantizar la disponibilidad de material rodante suficiente, restablecer los trenes rápidos y evitar que la falta de unidades de reserva vuelva a comprometer un servicio público esencial.

"Torrelavega necesita unas comunicaciones ferroviarias a la altura de su importancia como segunda ciudad de Cantabria y centro económico, comercial y de servicios de la comarca del Besaya. No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo un servicio público digno, fiable y de calidad. Y vamos a seguir reclamándolo con toda la firmeza que sea necesaria", ha concluido.