Torrelavega renueva la web del PGOU para que los ciudadanos puedan consultar la documentación de forma "sencilla"

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TORRELAVEGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto a disposición de los ciudadanos una renovada página web que permite consultar de forma "sencilla y organizada" toda la documentación correspondiente a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como acceder al planeamiento urbanístico actualmente vigente.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón, han dado a conocer esta herramienta, que supone un avance en materia de transparencia, información pública y acceso a la documentación urbanística, han destacado.

La nueva plataforma puede consultarse a través del apartado 'PGOU' de la sección de Servicios al Ciudadano de la página web municipal, en la dirección https://www.pgou-torrelavega.es/

El objetivo es facilitar que cualquier ciudadano, profesional, empresa o colectivo interesado pueda conocer el contenido del nuevo Plan General sin necesidad de realizar búsquedas entre numerosos documentos o acudir presencialmente a las dependencias municipales. Además, con esta iniciativa se da cumplimiento a la exigencia legal de publicar en la web municipal la aprobación provisional del nuevo Plan.

La nueva web reúne la documentación correspondiente a las distintas fases de elaboración y tramitación de la revisión del Plan General, desde los primeros documentos de 2019 hasta el Documento V, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de septiembre y actualmente pendiente de aprobación definitiva por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

La plataforma permite consultar los documentos de las fases de aprobación inicial y provisional, así como conocer la evolución del planeamiento y las modificaciones introducidas durante su tramitación. Asimismo, dispone de un apartado específico dedicado al Documento V, el último aprobado por el Ayuntamiento, en el que se encuentran organizados los diferentes tomos que integran el nuevo Plan General.

Entre la documentación disponible figuran la memoria de ordenación, la normativa urbanística, las fichas de los diferentes ámbitos de desarrollo, los planos de ordenación, los catálogos de protección del patrimonio, el inventario de edificaciones en suelo rústico y la documentación ambiental.

La página incorpora también un buscador que permite localizar los archivos por su nombre o por el tomo al que pertenecen.

De esta manera, los usuarios pueden consultar qué ordenación se propone para las distintas zonas de Torrelavega, cuáles son las previsiones de crecimiento de la ciudad, los nuevos desarrollos residenciales e industriales, las infraestructuras previstas o los elementos del patrimonio que se pretende proteger.

CONSULTA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y DEL NUEVO PGOU

Otra de las funcionalidades de la plataforma es la posibilidad de consultar el PGOU actualmente vigente, de forma que los usuarios pueden diferenciar claramente entre el planeamiento que continúa siendo de aplicación y la revisión que se encuentra en tramitación.

Esta distinción es especialmente importante, según el Ayuntamiento, puesto que el Documento V, aunque ya ha sido aprobado por el Pleno municipal, todavía debe obtener la aprobación definitiva de la CROTU y publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria para sustituir al planeamiento vigente.

La nueva web pretende convertirse así en un punto de referencia para la consulta de la documentación urbanística municipal, tanto para los profesionales relacionados con el urbanismo y la construcción como para los ciudadanos interesados en conocer las previsiones del nuevo Plan General.