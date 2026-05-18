Torrelavega repartirá este jueves 15.000 plantones de tomate de variedades antiguas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega repartirá gratuitamente este jueves, 21 de mayo, 15.000 plantones de tomate de variedades antiguas en colaboración con la Asociación Simientes Infinitas.

La entrega se desarrollará en el Invernadero Municipal de Campuzano en horario de 10.00 a 14.00 horas y, en caso de quedar existencias, también de 16.00 a 19.00.

Para facilitar el acceso y la recogida a los vecinos, se habilitará una entrada desde el aparcamiento público del barrio Covadonga.

En nota de prensa, el concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la recuperación de variedades tradicionales de tomate y promover una agricultura ecológica no intervenida genéticamente.