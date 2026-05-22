Torrelavega roza los 28 grados a las 10.00 horas, la quinta máxima del país

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SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

La estación de Sierrapando, en Torrelavega, ha registrado 27,8 grados a la 10.10 horas de este viernes, la quinta temperatura más elevada del país en el inicio de la jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de máximas en Cantabria se han producido en Santander y en el aeropuerto, ambos con 24,5 grados a las 9.50 horas y 10.10 horas, respectivamente; Castro Urdiales, con 24,4 a las 10.10 horas, y Villacarriedo con 22,8 grados a las 10.00.

Estas temperaturas se producen en una jornada en la que parte de Cantabria estará en aviso amarillo (peligro bajo) por máximas.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 14.00 a las 22.00 horas en Liébana, el centro y el valle de Villaverde, cuando se espera que el mercurio de los termómetros ascienda hasta los 34 grados centígrados.