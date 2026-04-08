Torrelavega saca a licitación el equipamiento de la Tecnoteca por más de 300.000 euros

El concejal de Obras, José Luis Urraca, en la Tecnoteca - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha publicado la licitación del equipamiento del nuevo edificio de la Tecnoteca, que se está construyendo en El Valle, entre Tanos y Sierrapando, con un presupuesto base de 341.476 euros y un plazo de ejecución de un mes a partir de la firma del contrato.

La Tecnoteca es un edificio singular concebido y destinado para jóvenes, con un amplio catálogo de espacios para desarrollar múltiples actividades, y que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En este sentido, el concejal de Obras Públicas y Servicios Generales, José Luis Urraca, ha destacado "cómo se ha sabido captar fondos europeos para realizar una gran inversión y poder construir estas instalaciones pensando en que los jóvenes de la ciudad puedan disponer de un espacio que ofrece múltiples posibilidades para realizar diferentes actividades y convertirse así en un lugar de referencia".

Según ha explicado, el contrato que ha salido a licitación incluye todo el mobiliario y equipamientos necesarios para la puesta en servicio del edificio: menaje, informática, electrodomésticos, iluminación, mesas, sillas de trabajo, etcétera.

En concreto, en la primera planta, se dotará la sala de juegos con futbolines, una mesa de billar, dos máquinas arcade y juegos de mesa. Mientras, el Foro Sport y la sala de proyecciones dispondrán de mesas, sillas y equipos gaming, sofás individuales, proyector laser y pantalla de proyección. También para el estudio de grabación se prevé una mesa de grabación, otra de sonido digital, micrófonos y diversos instrumentos musicales.

Para el espacio maker, impresoras 3D, maquinas de corte y grabado láser, prensa térmica y plotter de corte; y para la zona de descanso y cafetería, tanto de la planta baja como de la azotea, sillas, mesas, menaje, mesas frigoríficas y equipamiento, así como taquillas para los vestuarios.

SERVICIOS Y ESPACIOS DE LA TECNOTECA

La planta baja se configura como una gran plaza pública cubierta, de cerca de 420 metros cuadrados, provista de un pequeño skatepark, que servirá como punto de reunión y encuentro, con capacidad para albergar eventos y actividades asociadas. Incluye la recepción y el área de espera, interior y exterior.

La planta primera acoge espacios relacionados con las nuevas tecnologías, con una gran sala para 50 puestos de trabajo, el espacio Maker, el foro de e-sport y la sala de proyección, también para un aforo de 50 personas, además del espacio de juegos tradicionales.

La planta segunda cuenta con un espacio polivalente, adaptable y configurable según los usos requeridos en cada momento (exposiciones, charlas, encuentros, etcétera), gracias a los cerramientos interiores móviles. También incluye las estancias de descanso y cafetería, a doble altura sobre la sala de juegos del nivel inferior.

La azotea dispondrá de zonas de ocio vinculadas a la piscina exterior y el solárium, con sus vestuarios asociados y el espacio chill out con cafetería.