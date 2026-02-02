Torrelavega será la protagonista de la oferta expositiva de la Sala Mauro Muriedas en febrero

Presentación de la exposición 'Torrelavega, tránsito y añoranza'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Torrelavega será la protagonista durante el mes de febrero de la oferta expositiva de la Sala Mauro Muriedas, que inaugurará el jueves la exposición 'Calles Torrelavega' y el viernes 'Torrelavega, tránsito y añoranza'.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado este lunes en rueda de prensa la exposición colectiva 'Torrelavega, tránsito y añoranza', acompañada por los artistas que protagonizarán esta nueva propuesta expositiva: José Gómez, Francisco Díaz Villegas y Rafael Crespo.

Se trata de una muestra de dibujo y pintura sobre Torrelavega, que se inaugurará el 6 de febrero, a las 19.30 horas, y podrá visitarse hasta el 1 de marzo.

A través de 16 obras, estos tres artistas, muy vinculados a la ciudad que, ofrecen diferentes visiones y miradas sobre Torrelavega, en una muestra que invita a mirar la ciudad y reflexionar sobre el paso del tiempo.

El artista Rafael Crespo ha explicado que la exposición nace de "una añoranza compartida y de ese deseo constante de estar al lado de Torrelavega y seguir colaborando con la ciudad". Ha destacado que recoge "tres maneras de hablar de Torrelavega, una más figurativa y otras más fantasiosas o complementarias".

Por su parte, Francisco Díaz ha indicado que sus obras reflejan "el tránsito de Torrelavega, sus recuerdos", mientras que el trabajo de José Gómez se centra en recoger edificios emblemáticos de la ciudad y la provincia.

'LAS CALLES DE TORRELAVEGA'

Por otro lado, la concejala de Cultura ha recordado que este jueves, a las 19.30 horas, se inaugurará, también en la Sala Mauro Muriedas, la exposición 'Las calles de Torrelavega', con una selección de las fotografías que se han presentado al Concurso de Fotografía organizado por StelaFotográfica.

De esta manera, ha subrayado que Torrelavega se convierte en "la gran protagonista" durante el mes de febrero de la oferta expositiva de la Sala Mauro Muriedas, con temáticas que van desde la arquitectura y el paisaje urbano hasta lo social y lo personal.