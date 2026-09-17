Torrelavega Slow aún tiene plazas para las dos nuevas experiencias que ofrecerá este fin de semana - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Torrelavega Slow 2026 continúa este fin de semana con dos nuevas propuestas para disfrutar de la ciudad desde perspectivas diferentes para las que aún quedan plazas disponibles. Se trata de 'Respira. La Viesca al amanecer', que tendrá lugar este sábado 19, y 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario', el domingo 20.

La concejala de Turismo, Cristina García Viñas, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a estas experiencias gratuitas, que en esta ocasión permitirán acercarse a dos de los principales espacios naturales del municipio, La Viesca y el Monte Dobra, a través de propuestas relacionadas con el bienestar, el paisaje y el conocimiento del entorno.

García Viñas ha recordado que Torrelavega Slow es un proyecto de dinamización turística promovido por el Ayuntamiento que busca "descubrir Torrelavega de otra manera", mediante experiencias vinculadas a la naturaleza, el patrimonio, la historia, el bienestar y el turismo familiar. El programa está subvencionado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Turismo.

'Respira. La Viesca al amanecer', una experiencia que combina paisaje, calma y bienestar en el entorno natural de La Viesca, tendrá lugar de 10 a 12 horas. Incluirá una sesión de yoga al aire libre adaptada al entorno natural y dispone de 15 plazas. Los participantes deberán llevar esterilla o toalla.

El punto de encuentro será el Parque de La Viesca, si bien la hora y el lugar exactos se confirmarán a los participantes una vez realizada la inscripción. Esta actividad se volverá a realizar el 26 de septiembre y el 3 de octubre.

Por su parte, 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario', una propuesta para recorrer el Monte Dobra y conocer la Ruta del Cuaternario, que cuenta con siete recreaciones en 3D de animales prehistóricos integradas en el paisaje.

La salida se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas, con un recorrido de 12,5 kilómetros, 600 metros de desnivel y dificultad media. La actividad dispone de 15 plazas y está recomendada para mayores de 8 años. Habrá nuevas oportunidades para realizar esta experiencia el 27 de septiembre y el 3 de octubre.

Las dos propuestas son gratuitas y están abiertas tanto a la ciudadanía de Torrelavega como a todas aquellas personas que quieran participar.

La inscripción previa es obligatoria. Para obtener más información y reservar plaza se puede contactar a través del teléfono 601 08 50 20, el correo electrónico slow@paseatorrelavega.es o consultar la plataforma Torrelavega Slow - Pasea Torrelavega.