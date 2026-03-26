Torrelavega se suma este sábado a La Hora del Planeta apagando luces de edificios emblemáticos y con un pasacalles - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Este sábado, 28 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30 horas se apagará la iluminación de los edificios más emblemáticos del municipio

TORRELAVEGA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la concejalía de Medio Ambiente, participará este sábado 28 de marzo en La Hora del Planeta, apagando luces de edificios emblemáticos y con un pasacalles.

La iniciativa impulsada por WWF cumple este 2026 veinte años movilizando a millones de personas, ciudades y organizaciones en todo el mundo frente al cambio climático y el Ayuntamiento se suma a ella un año más.

La titular de la Concejalía, Patricia Portilla, ha explicado que, como gesto simbólico, el sábado 28 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30 horas se apagará la iluminación de los edificios más emblemáticos de Torrelavega en señal de compromiso con la lucha contra el cambio climático.

Además, coincidiendo con el apagado de las luces, su departamento ha organizado el pasacalles 'Bajo el mar' que recorrerá el centro de la ciudad a partir de las 20.00 horas. Esta actividad, inspirada en la riqueza y diversidad de los ecosistemas marinos, busca sensibilizar sobre la importancia de proteger nuestros mares y océanos, al tiempo que ofrece una experiencia lúdica y participativa para toda la familia.

Portilla ha destacado que "sumarnos a La Hora del Planeta no es solo apagar las luces de nuestros edificios, es encender una conversación sobre el modelo de ciudad que queremos construir: más eficiente, más justa y comprometida con el bienestar de las personas y el cuidado del entorno".

Durante estas dos décadas, los ayuntamientos han sido protagonistas de este movimiento global, demostrando que el liderazgo local es esencial para impulsar la acción climática. En un contexto marcado por olas de calor más intensas, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, los gobiernos locales se sitúan en primera línea de respuesta, gestionando el territorio y promoviendo un modelo urbano más sostenible y resiliente.