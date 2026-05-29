Torrelavega valora el "importante avance" en la tramitación del PSIR de Las Excavadas

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TORRELAVEGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha valorado la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Empresarial Bisalia (Las Excavadas) publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Se trata de un "importante avance" en la tramitación de "uno de los proyectos estratégicos más relevantes para el futuro económico de Torrelavega, de la comarca del Besaya y del conjunto de Cantabria", ha enfatizado en un comunicado.

Y es que la DEA es un trámite "imprescindible" dentro del procedimiento de aprobación del proyecto y permite avanzar hacia las siguientes fases administrativas necesarias para que reciba luz verde definitiva.

En palabras del regidor, es "uno de los hitos más importantes alcanzados hasta la fecha en un expediente llamado a dotar a Torrelavega de un nuevo espacio empresarial y tecnológico capaz de responder a la creciente necesidad de suelo industrial existente en la ciudad y en toda la región".

Tras la publicación de la DAE, el promotor deberá incorporar al documento las determinaciones ambientales establecidas en la resolución y adaptar la documentación del proyecto.

Posteriormente será necesaria la aprobación provisional del PSIR por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), la emisión de los informes sectoriales preceptivos y, finalmente, la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de Cantabria.

Una vez aprobado definitivamente y publicado íntegramente en el BOC, podrán iniciarse los procedimientos de gestión y expropiación previstos, así como la ejecución de las obras de urbanización contempladas en el proyecto.

El Parque Empresarial tendrá una superficie aproximada de 26,7 hectáreas y se prevé una inversión de unos 22 millones de euros.

El PSIR Bisalia tiene su origen en la Declaración de Interés Regional aprobada por el Ejecutivo regional en mayo de 2016, al reconocerse la importancia estratégica de crear un nuevo espacio destinado a actividades empresariales, industriales y tecnológicas en Torrelavega.

Posteriormente se desarrollaron los trabajos de definición técnica y ambiental del proyecto, y en julio de 2020 se inició formalmente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Ese mismo año se aprobó el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, y continuó después la elaboración y tramitación del expediente.

La CROTU aprobó inicialmente el PSIR en julio de 2024, y posteriormente se abrió el correspondiente periodo de información pública, consultas e informes sectoriales que han desembocado ahora en la publicación de la Declaración Ambiental Estratégica.

VOCACIÓN INDUSTRIAL

López Estrada ha subrayado que Bisalia "no es únicamente un proyecto urbanístico, sino una infraestructura económica imprescindible para el futuro de la ciudad y de la comarca". "Torrelavega tiene una clara vocación industrial. Forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y también de nuestro futuro. Si queremos seguir generando empleo, atraer nuevas inversiones y ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes, necesitamos disponer de suelo industrial suficiente, competitivo y bien comunicado", ha afirmado.

Así, a su juicio, debe entenderse como "una pieza más dentro de una estrategia más amplia de recuperación y fortalecimiento del tejido industrial de Torrelavega", que contempla también la recuperación de los terrenos de Sniace y otros proyectos empresariales que se están impulsando en el municipio. El objetivo es "crear las condiciones necesarias para que Torrelavega siga siendo uno de los grandes motores económicos de Cantabria".