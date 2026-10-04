Un total de 16 ejemplares de ganado tudanco se han sorteado este domingo en la Finca de Sotama

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a la subasta de ganado tudanco. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 ejemplares de ganado tudanco se han sorteado, un año más, este domingo en la Finca de Sotama, en Cillorigo de Liébana.

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha asistido a la tradicional subasta de ganado tudanco celebrada en este espacio, y ha agradecido "el esfuerzo, dedicación y compromiso" de los ganaderos cántabros con la conservación y mejora de una de las razas "más emblemáticas" de la región.

Durante su visita, Susinos ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la asociación de criadores de ganado tudanco, integrada por más de 500 socios y con una trayectoria de más de 30 años al servicio en la Finca de Sotama para la preservación de esta raza autóctona.

Allí, la consejera ha valorado la labor que se realiza en la Finca de Tama, propiedad del Gobierno de Cantabria, donde se mantienen alrededor de 120 cabezas de ganado destinadas a la selección y mejora genética de reproductores.

Los mejores machos son posteriormente cedidos a los ganaderos asociados para contribuir al fortalecimiento y mejora de la cabaña ganadera de raza tudanca en toda la región.

Los ejemplares son valorados mediante una tasación técnica y después sorteados entre los socios a precios asequibles, favoreciendo así el acceso de los ganaderos a animales de calidad genética contrastada.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que, en esta edición, han salido a sorteo 16 ejemplares, y 16 terneros que han sido adjudicados a la asociación por un periodo de tres años.

Susinos ha agradecido el trabajo desarrollado por los ganaderos y por la asociación y ha subrayado que la conservación de la raza tudanca "es posible gracias al esfuerzo diario de los profesionales del sector, que mantienen vivo un patrimonio ganadero, económico y cultural fundamental para Cantabria".

La titular de Desarrollo Rural y Ganadería ha recordado que la Finca de Sotama, ubicada en la comarca lebaniega, tiene como objetivo la conservación, mejora genética y difusión de la raza tudanca, símbolo de la ganadería tradicional cántabra y pieza clave en la identidad rural de la comunidad.

Además, ha reiterado el respaldo del Gobierno de Cantabria a esta actividad mediante la colaboración permanente con la asociación y el mantenimiento de las instalaciones de la finca.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo regional destina periódicamente recursos económicos para apoyar el funcionamiento de la asociación, la conservación de la finca y la organización de iniciativas de promoción como el Concurso Nacional de la Raza Tudanca.

PROTECCIÓN ANTE NUEVOS DESAFÍOS.

Por otro lado, ña consejera también se ha referido a la constitución del primer Banco de Germoplasma de la Raza Tudanca, una iniciativa estratégica destinada a garantizar la conservación y protección genética de una de las principales razas autóctonas de Cantabria.

Susinos ha asegurado que este proyecto es "un compromiso firme del Gobierno de la presidenta María José Sáez de Buruaga con la conservación de nuestro patrimonio ganadero, con el futuro del medio rural y con la innovación aplicada a la mejora genética animal".

La creación de este banco genético permitirá disponer de una doble copia de seguridad del material genético de la raza tudanca, asegurando su conservación frente a posibles crisis sanitarias, catástrofes o pérdidas de ejemplares.

Para ello, se han enviado al Centro de Selección Animal de Colmenar Viejo (Madrid) 3.000 dosis seminales congeladas procedentes de 25 sementales cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de preservar la máxima variabilidad genética de la raza. Cada uno de estos ejemplares aporta 120 dosis seminales conservadas con todas las garantías sanitarias.

Finalmente, ha explicado que una segunda copia permanecerá custodiada en las instalaciones del CENSYRA de Torrelavega, integrándose su gestión dentro de la actividad ordinaria del centro y sin necesidad de realizar inversiones adicionales.