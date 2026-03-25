Un total de 17 bomberos de Torrelavega se forman sobre incendios en garajes subterráneos y vehículos eléctricos

Un total de 17 bomberos de Torrelavega se forma en incendios en garajes subterráneos y vehículos eléctricos - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 efectivos del Parque de Bomberos de Torrelavega ha recibido formación sobre intervención en incendios en garajes subterráneos, con especial atención a los vehículos eléctricos, un tipo de siniestro que presenta características y riesgos específicos.

El concejal de Seguridad, Pedro Pérez, ha informado en una nota de prensa sobre este curso, al que accederá el resto de la plantilla municipal los días 6, 7 y 8 de abril, en una actividad incluida en la programación de formación del servicio.

Pérez ha explicado que esta acción se ha centrado especialmente en la actuación en garajes subterráneos y en incendios de vehículos eléctricos, por el riesgo que entrañan estas intervenciones; de ahí la necesidad de que los bomberos estén "suficientemente formados".

El curso, impartido por el mando del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Gran Canaria, Rogelio Rodríguez, se ha desarrollado durante tres días.

La primera jornada ha sido teórica, mientras que la segunda y la tercera han tenido un carácter práctico y se han realizado en el aparcamiento subterráneo de La Llama y en un aparcamiento comunitario de la Plaza Pablo Iglesias.

En las sesiones prácticas los efectivos han trabajado con distintos equipos y técnicas. En concreto, han realizado maniobras de ventilación (extracción de humos y gases a través de los ventiladores), de rastreo y rescate de víctimas en condiciones de baja visibilidad, así como dos simulacros que recrearon un incendio en una segunda planta subterránea con un vehículo eléctrico.

En este ejercicio, los efectivos extinguieron el fuego, evacuaron gases y extrajeron el vehículo al exterior mediante sistemas específicos de arrastre.

Una vez en el exterior, y debido a la peligrosidad de las baterías de este tipo de vehículos, el coche fue introducido en un contenedor con agua, con la colaboración de Aguas Torrelavega, para garantizar su enfriamiento y evitar una posible reactivación del incendio.

El edil ha subrayado la importancia de este tipo de formación para adaptar el servicio a los nuevos riesgos y ha destacado que los bomberos deben estar "suficientemente formados para el riesgo que entraña un incendio de este tipo".