Un total de 18 fotógrafos participan en exposición 'Abstracto' que se podrá ver en abril en Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 fotógrafos participarán en exposición 'Abstracto', que se podrá ver del 1 al 26 de abril en el Centro Municipal de Fotografía de Torrelavega.

Se trata de una muestra organizada por StelaFotográfica en la que los fotógrafos participantes presentarán 72 imágenes, cuatro cada uno.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, acompañada por José Ángel Fernández, en representación de la Asociación StelaFotográfica, han presentado esta exposición que reúne "18 miradas diversas que, bajo el concepto de abstracto, van a explorar el color, la forma y la materia como lenguaje", ha avanzado la edil.

Vélez ha explicado que se trata de imágenes que no buscan describir la realidad, sino sugerirla, "y no pretenden explicar, sino provocar emociones y sensaciones", invitando al espectador a "detenerse, mirar e interpretar sin normas".

La concejal ha agrecido el trabajo de la asociación y ha subrayado "el papel activo" que tiene dentro de la vida cultural de la ciudad, al tiempo que ha puesto en valor que este tipo de propuestas "son una oportunidad para generar espacios de encuentro, dar visibilidad al talento fotográfico de nuestro entorno y acercarlo a la ciudadanía".

Por su parte, Fernández ha explicado que la participación de 18 autores permite ofrecer "una visión amplia del concepto abstracto". "Han intentado hacer unas fotografías en modo abstracto para que la gente pueda ver un poco de lo que se trata" este tipo de arte, en una muestra que ha calificado como "muy colorida y atractiva".

Además, Vélez ha anunciado que, con el objetivo de favorecer la inclusión y garantizar la igualdad de acceso a la cultura, la inauguración de la exposición, que será el 1 de abril a las 19.30 horas, contará con intérprete de lengua de signos.