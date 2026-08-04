Un total de 220 ciclistas compiten este fin de semana en la V Vuelta a Cantabria Femenina

Archivo - Imagen de la I Vuelta a Cantabria Femenina - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO - Archivo

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 220 ciclistas de categoría cadete y júnior y 26 equipos --incluidos internacionales-- competirán este fin de semana, del 7 al 9 de agosto, en la V Vuelta a Cantabria Femenina, que se celebrará en los ayuntamientos de Ampuero, Meruelo y Marina de Cudeyo.

La etapa prólogo, denominada X Subida a la Bien Aparecida, tendrá lugar este viernes 7 de agosto en el municipio de Ampuero, y contará con un recorrido de 5,4 kilómetros, que saldrá de la plaza de toros y finalizará en el Santuario de la Bien Aparecida, bajo la organización del Noja Club Ciclista.

Al día siguiente, el sábado 8 de agosto, el Ayuntamiento de Meruelo acogerá el VII Trofeo San Mamés, organizado por el Meruelo Club Ciclista, y que contará con un circuito circular con salida y llegada en San Mamés de Meruelo, que incluye dos subidas de segunda categoría, una al Alto de Bareyo y otra en la localidad de San Miguel de Meruelo. Las júnior recorrerán 62 kilómetros y realizarán dos pasos por meta y las cadetes competirán en 31,5 kilómetros y un único paso por meta volante.

Por último, el Gran Premio Ayuntamiento de Marina de Cudeyo se celebrará el domingo 9 de agosto, con salida y llegada en Rubayo, en un circuito de 12 kilómetros que incluye una subida de tercera categoría en Heras (Medio Cudeyo). Organizado por Sportpublic, en categoría júnior, competirán a lo largo de cinco vueltas y un total de 62,5 kilómetros y las cadetes recorrerán tres vueltas y un total de 35,4 kilómetros.

Así lo han presentado este martes la directora general de Deporte, Susana Ruiz; el vicepresidente de la Federación Cántabra de Ciclismo, Gonzalo Álvarez; el director de la Vuelta a Cantabria Femenina, Roberto San Emeterio; la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández; la concejala de Educación de Marina de Cudeyo, Rebeca Ruiz; y el concejal de Meruelo Feliciano Manuel Acebo, entre otros.

La directora general ha señalado que esta prueba "es más que una competición deportiva, es una apuesta por el deporte base femenino y por la igualdad de oportunidades y una magnífica oportunidad para mostrar la riqueza de nuestro territorio". En esta línea, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con este tipo de iniciativas.