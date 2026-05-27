Un total de 3.343 estudiantes se han matriculado en la PAU en Cantabria

Archivo - Alumnos de Segundo de Bachillerato durante la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.343 estudiantes, un 7,8 por ciento más que en 2025, han formalizado matrícula en la Universidad de Cantabria (UC) para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria, que se celebrará del 2 al 4 de junio en 16 sedes, dos más que el pasado curso.

Del total de estudiantes, 3.266 acceden desde Bachillerato y 177 desde Formación Profesional, lo que supone un incremento del 11,43% y 24,6%, respectivamente, con respecto a 2025, según ha informado este miércoles el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont.

También ha subrayado el incremento experimentado en las adaptaciones realizadas, que se elevan un 49% con respecto a la PAU del pasado curso. "Hemos pasado de 138 a 205 adaptaciones, que incluyen como novedad la adaptación a la dislexia", ha concretado. Y ha agradecido y puesto en valor "el trabajo y la colaboración" de todo el personal implicado en la gestión de la PAU.

En este sentido, en la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad colaboran profesorado de la UC y de los institutos de educación secundaria de la comunidad autónoma, los servicios de Gestión Académica, Informática, de Orientación (SOUCAN) y de Seguridad de la UC, inspectores y orientadores de Educación, responsables del Aula Hospitalaria y los equipos directivos de las distintas sedes que albergarán los exámenes.

Las sedes se distribuyen en la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo, los institutos de enseñanza secundaria públicos Valle del Saja (Cabezón de la Sal), Montesclaros (Reinosa), Besaya y Miguel Herrero Pereda (Torrelavega), 8 de Marzo (Castro Urdiales) y Bernardino de Escalante (Laredo), y 10 centros de la Universidad de Cantabria (en Santander): la Facultad de Educación y la Facultad de Filosofía y Letras (Interfacultativo), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Derecho, la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Medicina, la Escuela de Turismo Altamira y la Facultad de Ciencias, que es novedad este año, así como la Escuela de Minas, en Torrelavega.

En la página web de la Universidad de Cantabria se pueden consultar tanto los horarios como las sedes, según la distribución de los centros de procedencia.

Las calificaciones provisionales se publicarán el 12 de junio, mientras que el plazo de solicitud de revisión comienza el lunes 15 y concluye el miércoles 17. El miércoles 24 se darán a conocer las calificaciones definitivas.

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Los resultados provisionales de esta prueba se conocerán el 10 de julio, siendo el plazo de solicitud de revisión del 13 al 15 de julio. Los resultados definitivos se conocerán el 22 de julio.

Todo el proceso de publicación y entrega de calificaciones está adaptado para evitar cualquier gestión presencial del alumnado y sus familias y facilitarles el servicio.

Así, la publicación de notas, para su consulta individual y global por el alumnado matriculado en las pruebas, se realizará en el Campus Virtual de la Universidad; las tarjetas de calificaciones se emitirán firmadas electrónicamente y podrán descargarse en el Campus Virtual de la Universidad, y las solicitudes de revisión de calificaciones se presentarán también a través del Campus Virtual.

Todas las dudas y solicitud de información sobre la PAU y los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en la UC pueden consultarse en el Servicio de Gestión Académica a través de su correo electrónico gestion.academica@unican.es y en la web de la Universidad de Cantabria: https://web.unican.es/admision/acceso-a-estudios-de-grado/pr...