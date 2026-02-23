Un total de 400 alumnos participan en la Ciberliga de la Guardia Civil de uso seguro de nuevas tecnologías

Primera de las pruebas en Cantabria de la Ciberliga que ha tenido lugar en el IES El Astillero - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ASTILLERO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 400 estudiantes de 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de trece institutos de Cantabria participan esta semana en la Ciberliga pre-amateur organizada por la Guardia Civil con el objetivo de concienciar a los más jóvenes en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

El IES El Astillero ha acogido esta mañana el desarrollo de la primera de las pruebas en la región, donde esta Ciberliga se celebra por segundo año consecutivo y en la que compiten trece comunidades autónomas.

Los participantes tendrán que enfrentarse a una serie de ciber retos que simulan situaciones reales que pueden encontrarse cuando naveguen en la red.

Así, aprenderán a recopilar evidencias digitales con herramientas de uso abierto en Internet, análisis de fotografías para comprobar si han sido manipuladas o desenmascarar perfiles falsos en redes sociales.

La edición constará de dos etapas. La primera, la que ahora está en marcha, es clasificatoria y se celebrará de manera independiente en las diferentes regiones participantes. Y segunda y fase final reunirá a los mejores equipos clasificados.

En los institutos de Cantabria esta primera fase se realiza con el acompañamiento de agentes de la Guardia Civil del Equipo @ Cantabria, especialistas en investigar hechos delictivos cometidos con nuevas tecnologías, y expertos del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar.

Además, todos los equipos participantes realizan una acción formativa que cuenta con diferentes actividades como una conferencia de concienciación sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Por último, la propia competición con la puesta en práctica de todo lo aprendido.

A la primera prueba que se ha desarrollado en Astillero han asistido el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde, Javier Fernández Soberón; el jefe de la Policía Judicial e Información de la Guardia Civil, el comandante José Manuel Carazo, y el director del Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación de Cantabria (CIDEC), José Andrés Echevarría.

Asimismo, han participado en la entrega de diplomas a los tres equipos ganadores de los 14 de este instituto.

Además de Cantabria, compiten Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Melilla, Navarra, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana.

PREVENIR CIBERDELINCUENCIA

Casares ha puesto en valor la implicación de la Guardia Civil para prevenir la ciberdelincuencia desde la adolescencia y la importancia de que los jóvenes cuenten con este tipo de conocimientos, ya que "conviven a diario con los ordenadores o los teléfonos móviles y tienen que aprender a desenvolverse con garantías en los entornos digitales".

Y es que, según ha incidido, la cibercriminalidad sigue una tendencia al alza debido al incremento de uso de las tecnologías móviles, hasta el punto de que en Cantabria supone casi el 30% de las infracciones penales conocidas en 2025.