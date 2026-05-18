Un total de 435 aspirantes optan a las 25 plazas de bombero convocadas por el Gobierno cántabro

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SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 435 personas optarán a las 25 plazas del Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento convocadas por el Gobierno de Cantabria, cuyas pruebas físicas se inician este lunes.

Esta convocatoria aglutina las ofertas de empleo público (OEP) de 2023, 2024 y 2025, que se verán complementadas con otras diez plazas recogidas en la oferta de 2026.

El proceso selectivo se inicia en esta jornada con la celebración de las pruebas físicas de acreditación de aptitud, que incluyen trepa de cuerda, carrera de resistencia, natación, salto de longitud, levantamiento de peso y subida de autoescalera. La acreditación incluye también pruebas psicotécnicas y de aptitud psicológica.

Posteriormente, tendrán lugar el ejercicio teórico tipo test de las materias específicas y pruebas de conducción de vehículos. El tercer examen, que también será una prueba tipo test, versará sobre el programa de materias comunes. Concluida esta parte, se iniciará la fase concurso de evaluación de los méritos de los candidatos.

Todos aquellos que superen el proceso deberán participar en un curso teórico práctico de 250 horas, que constará de una fase de formación y otra de prácticas en el propio Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamento del Gobierno cántabro. Este curso será objeto de calificación resultando apto o no apto, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que se está llevando a cabo un "continuo incremento de profesionales que garantiza los cuatro efectivos por guardia y fija el objetivo en los cinco profesionales por salida". Algo que "reafirma el compromiso del actual Ejecutivo con la mejora del Servicio de Emergencias de la comunidad".

En este contexto, ha explicado que en 2025 se incorporó la primera remesa de bomberos funcionarios de la Administración cántabra con 13 nuevos efectivos, que sumados a las 25 plazas que recoge la oposición en curso, y a las 10 de la oferta de 2026, sumarán 48 profesionales incorporados al Servicio de Emergencias, lo que supone un 46,1% de incremento en el número de efectivos con plaza fija.

Además de la plantilla, Urrutia ha expuesto también que se está renovando la flota de vehículos con inversiones que en esta legislatura van a superar los cinco millones de euros, y se va a acometer la reforma de "unas infraestructuras obsoletas que no permiten el crecimiento del servicio".

En paralelo, ha indicado que el Gobierno cántabro destinará una cantidad cercana a los ocho millones de euros que "se dejaron de invertir en legislaturas pasadas" del dinero procedente de UNESPA, para la mejora y modernización del servicio de extinción de incendios.

Esto, "sumado al notable incremento de personal, pone los cimientos de un servicio adaptado a las necesidades actuales y asienta una buena estructura para el futuro, alejada del olvido al que le habían sometido anteriores gobiernos", ha trasladado la consejera.