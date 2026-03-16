Un total de 45 estudiantes cántabros se convierten en "detectores" de choques entre partículas

XXII edición de las Clases Magistrales Internacional de Física de Partículas. - UC

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha celebrado la XXII edición de las Clases Magistrales Internacionales de Física de Partículas, con la participación de 45 estudiantes de Bachillerato procedentes de distintos centros educativos de la región.

Los estudiantes pudieron trabajar como auténticos "detectores" de colisiones entre partículas, analizando eventos registrados en los detectores del acelerador y utilizando la herramienta similar a la que emplea el personal investigador en su día a día.

La iniciativa se llevó a cabo el pasado viernes y está organizada en colaboración con la Universidad de Cantabria (UC) y el Grupo Internacional de Divulgación de Física de Partículas, ha informado este lunes la UC.

Contó con la presencia del vicedecano de Física de la Facultad de Ciencias, José Ignacio Espeso; el director de Comunicación Científica de la UC, Alberto Coz, y de Alberto Ruiz, investigador emérito del IFCA (CSIC-UC) y coordinador de la actividad en el centro.

El coordinador ha explicado que para muchos jóvenes que están pensando en estudiar Física, Matemáticas, Ingeniería u otras disciplinas relacionadas con la investigación, esta experiencia les ayuda a "entender mejor" cómo funciona la ciencia, además de conocer el entorno universitario, utilizar herramientas de análisis de colisiones de partículas y estar en contacto con investigadores del IFCA y con los proyectos internacionales en los que participa.

Durante la jornada, el alumnado participó en charlas básicas sobre los fundamentos de la física de partículas y el funcionamiento de los grandes experimentos internacionales, además de realizar un análisis real de datos procedentes del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, guiado por el personal del Grupo de Física de Partículas del IFCA, Rubén López, Sergio Blanco, y Jónatan Piedra.

Además, la jornada incluyó una visita a distintas instalaciones del centro como el laboratorio de criogenia del IFCA, una demostración de una cámara de niebla y el centro de procesado de datos, donde se gestionan y analizan grandes volúmenes de información científica.

Las Clases Magistrales Internacionales de Física de Partículas forman parte de un programa educativo global coordinado por IPPOG en el que participan instituciones científicas de todo el mundo.

A través de esta iniciativa, miles de estudiantes de Cantabria pueden vivir por un día la experiencia de ser físicos de partículas, analizando datos reales y conectando al final de la jornada con otros centros participantes mediante una videoconferencia internacional para comentar sus resultados.

En este caso, conectaron con alumnado de EEUU, Brasil, Italia y Budapest, ha indicado la UC en nota de prensa.

En esta edición participaron estudiantes de los centros educativos de Cantabria: IES Torres Quevedo, Castroverde, IES Augusto González de Linares, IES Bernardino de Escalante, IES Nueve Valles, IES Santa Clara, IES Valle de Camargo, IES Villajunco, IES José María Pereda, IES La Granja y el Colegio Agustinos.