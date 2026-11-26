Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 520.497 cántabros pueden ejercer su derecho al voto en la convocatoria electoral de este domingo, 29 de noviembre, lo que supone 12.678 personas más que los últimos comicios celebrados el 23 de julio de 2023.

De estos electores, 473.141 son cántabros residentes en la región con derecho a voto, mientras que los que viven en el extranjero ascienden a 47.356, ha informado este jueves en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

En cuanto a los nuevos electores de la comunidad autónoma por haber cumplido 18 años y que votarán por primera vez, son 18.961 respecto a las anteriores votaciones generales de julio de 2023 y 14.006 desde las elecciones europeas del 9 de junio del 2024.

El delegado del Gobierno ha detallado que se han recibido y aceptado un total de 14.100 solicitudes de voto por correo: 13.633 para ejercer ese voto por correo de residentes en Cantabria y 467 son de los electores residentes en la región que están temporalmente en el extranjero.

Además, Casares ha concretado que 50 de los 365 internos del centro penitenciario El Dueso de Santoña han solicitado el voto por correo.

MESAS ELECTORALES

Cantabria está dividida en 102 municipios, 128 distritos, 458 secciones, 358 locales electorales y 742 mesas electorales (35 menos que en julio de 2023).

Además, la región cuenta con una Junta Electoral Provincial, situada en el edificio de Salesas, y seis juntas electorales de Zona situadas en Laredo, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santander, Santoña y Torrelavega.

La transmisión de los datos de la jornada se hará directamente al Centro de Recogida de Información de Madrid a través de 425 tablets (una sola puede transmitir datos de hasta tres mesas siempre que estén en el mismo local electoral). La regla es que haya un dispositivo por local electoral, ha precisado Casares.

Respecto al seguimiento de los resultados, el delegado ha indicado que el Gobierno de España habilitará una dirección web en la que se podrán consultar todos los datos de participación y escrutinio provisional. Esta web se habilitará, a las 8.00 horas del 29 de noviembre, con la URL:https://resultados.29neleccionesgenerales.es/

Por otro lado, desde la Delegación del Gobierno se informará de las incidencias que puedan surgir durante ese día, si es que las hay, y de la constitución de las mesas electorales, así como de los datos de participación hasta las 14.00 y hasta las 18.00 horas, ha puntualizado.

Finalmente, y en lo que atañe al escrutinio de los votos, Casares ha señalado que se contarán primero los votos de las elecciones al Congreso de los Diputados y, a continuación, las del Senado. A partir de las 21.00 horas se empezará a ofrecer en tiempo real los primeros datos del recuento correspondiente a las elecciones de aquellas mesas que hayan finalizado el escrutinio a través de la página web: https://resultados.29neleccionesgenerales.es/

NOVEDADES

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha informado de algunas novedades que se implantan en este proceso electoral. Una de ellas es que los kits de votación accesible para personas ciegas o con discapacidad visual se han remitido por primera vez a los domicilios de los solicitantes que lo han requerido.

Estos materiales de votación accesible se componen de papeletas y sobres de votación normalizados (es decir, sobres y papeletas idénticos a los que utilizan el resto de electores) y una documentación complementaria en braille.

En Cantabria se han solicitado 52 kits de votación accesible, el doble que en las elecciones de julio del 2023. De ellos, 47 se han entregado en domicilio y los otros cinco se remiten a las mesas electorales correspondientes.

Las solicitudes se han realizado desde 12 municipios: 28 en Santander, seis en Torrelavega, cinco en Laredo, cuatro en Camargo, dos en Santa Cruz de Bezana y una en cada uno de los siguientes municipios: Astillero, Castañeda, Marina de Cudeyo, Pesaguero, Potes, Ramales de la Victoria y Villaescusa.

La utilización de este procedimiento es voluntaria, de modo que aquellas personas que lo deseen podrán seguir siendo asistidas por una persona de su confianza, tal y como prevé el artículo 87.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Otras de las novedades en estas elecciones es que las Oficinas del DNI de la Policía Nacional de Santander (La Albericia), Torrelavega y Castro Urdiales permanecerán abiertas en horario de 9.00 a 20.00 horas para atender urgencias relacionadas con la documentación para poder ejercer el derecho a voto.

Finalmente, por primera vez las 742 mesas electorales contarán con un lector de códigos QR para garantizar la identificación de votantes que quieren acreditar su identidad con la aplicación MiDNI en lugar de con la documentación física.