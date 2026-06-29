Un total de 753 estudiantes de Bachiller y 33 de FP se examinan esta semana de la PAU extraordinaria en Cantabria

Alumnos en el primer día de la PAU en Cantabria - UC

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 786 estudiantes están matriculados en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebrará esta semana en la Universidad de Cantabria (UC). De ellos, 753 proceden de Bachillerato y 33 de Ciclos Formativos de Grado Superior. En números globales, suponen 241 estudiantes más que en la PAU de 2025.

Las pruebas tendrán lugar mañana martes 30 de junio y el miércoles 2 y jueves 3 de julio, en las sedes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, ha informado la UC.

Las calificaciones provisionales se conocerán el viernes 10, mientras que las definitivas se harán públicas el miércoles 22, una vez finalizado el plazo de revisión que se extenderá del 13 al 15 de julio.

Asimismo, el plazo de preinscripción para estudios de grado del alumnado que supere la PAU en julio estará abierto del 14 al 16 de julio. Los estudiantes que se preinscriben en esta fase se incorporan a partir de la lista de admisión que se publica el 29 de julio, siendo el plazo de formalización de matrícula los días 29 y 30 de julio.

Las pruebas se desarrollarán siguiendo el orden establecido para la convocatoria ordinaria de junio. De este modo, mañana, a partir de las 09.30 horas, se desarrollará la de Lengua Castellana y Literatura II, mientras que a las 12.00 horas comenzará Historia de la Filosofía. Por la tarde, a partir de las 15.00 horas se celebrarán las de Artes Escénicas II, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Ciencias Generales, y, a partir de las 17.00 horas, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Análisis Musical II.

La jornada del 1 de julio comenzará a las 09.00 horas, con Inglés y continuará, a las 11.30 horas, con Historia de España y, a partir de las 14.00 horas serán las de Biología, Latín II y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. A las 16.30 horas, comenzarán las pruebas de Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Dibujo Artístico II.

La mañana del 2 de julio iniciará la jornada a las 09.00 horas con las de Historia del Arte y Química, y continuará, a las 11.30 horas, con Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Coro y Técnica Vocal II. Por la tarde, a partir de las 14.00 horas, tendrán lugar los exámenes de Alemán, Diseño, Francés y Tecnología e Ingeniería II, y a las 16.30 horas, los de Diseño Técnico II, Griego II, Historia de la Música y de la Danza y Movimientos Culturales y Artísticos.